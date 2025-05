“Ya viene (…) Hola": la conversación de tiktoker Valeria Márquez con su asesino, grabada en video

Fueron 18 segundos lo que duró la angustiosa conversación entre la tiktoker mexicana Valeria Márquez y su asesino, un falso domiciliario que la estaba esperando cerca de su salón de belleza.

La joven de 23 años dejó grabado en un live no solo el momento exacto del crimen, sino el presentimiento de que le iban a hacer daño y el intercambio de palabras que tuvo con el sicario que acabó con su vida.

Una de sus amigas, que se encontraba dentro del salón, le indicó que la habían buscado para entregarle un “regalo costoso”.

Valeria Márquez fue asesinada a sangre fría mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok, dentro de su local de belleza en Zapopan, Jalisco. El crimen dejó un registro estremecedor: las últimas palabras de la joven que serían clave para esclarecer el caso.

Cronología del crimen de la tiktoker Valeria Márquez

Durante la transmisión, Valeria narraba lo que serían sus últimos momentos de vida:

“Que me espere, dice la Vivian, porque quiere ver mi cara. Rápido, pende porque me tengo que ir”, dijo.

“Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Érika y me dice: ‘Oye bebé es que te traen algo (…) pero que te lo quieren entregar a ti’; le dije más o menos llego en una hora (…) Dijeron, mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?", explicó en la transmisión.

La modelo le preguntó: “¿Y qué te dejó dicho? ¿Que en una hora regresaba? ¿Y qué venía, en moto? A lo mejor me iban a levantar a mí, ¿o qué? Me quedé preocupada”.

Guey, a lo mejor me iban a matar. Que no era un repartidor, ¿y luego quién? Yo creo que me voy a ir porque ya me ondié.

La conversación de Valeria Márquez con su asesino

En la transmisión quedó grabado cada detalle previo y posterior al crimen. En un clip de 18 segundo se ve y escucha claramente la conversación que sostiene la víctima con el supuesto domiciliario.

-Valeria: “Ya viene”

-Érika (empleada): “Ah, sí”

-Asesino: “Buenas”

-Valeria: “Hola”

-Asesino: “¿Valeria?”

-Valeria: Sí

Hay un silencio de alrededor de cuatro segundos entre las últimas palabras y el primero de los tres disparos que acabaron con la vida de la joven. El crimen fue perpetrado en tan solo 18 segundos.

Exnovio de Valeria Márquez que sería señalado de amenzarla

La Fiscalía del estado de Jalisco confirmó que se investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio. Sin embargo, medios locales apuntan a una posible relación entre la joven con Ricardo Ruiz Velasco, alias Doble R, presunto líder del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En sus redes sociales, la tiktoker había manifestado amenazas: “Hago responsable de cualquier cosa que me pueda pasar a mí y a mi familia a esa persona”, escribió días antes del asesinato. También compartió mensajes en los que el hombre le advertía: