Instituto Nacional de Cancerología y agente interventor de Nueva EPS buscan salida a crisis por deuda millonaria

La crisis del sistema de salud en Colombia suma un nuevo capítulo. El Instituto Nacional de Cancerología anunció que no recibirá nuevos pacientes diagnosticados con cáncer afiliados a la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno Nacional.

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La decisión obedece a una deuda cercana a los 146.000 millones de pesos, lo que ha obligado al instituto a suspender la prestación de servicios a quienes requieren iniciar tratamiento.

Según estimaciones, la medida afectará a por lo menos 12.000 pacientes en todo el país, no solo en Bogotá, sino también a quienes son remitidos desde otras regiones. La situación genera alarma, pues se trata de una institución de referencia nacional en la atención oncológica.

Reunión clave entre la directora y el interventor

En medio de la crisis, se espera que inicie una reunión entre la directora del Instituto, Carolina Wiesner, y el agente interventor de la Nueva EPS, el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, para buscar una salida que permita garantizar la continuidad de los tratamientos.

El encuentro se da bajo la advertencia del Ministerio de Salud, que en un comunicado señaló que, de mantenerse la negativa de atención, procederá a interponer denuncia penal y queja disciplinaria por la posible comisión del delito de prevaricato.

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Pacientes piden no ser trasladados

En las afueras del instituto, pacientes como Hernán Patiño expresaron su preocupación y pidieron al Gobierno que “se ponga la mano en el corazón” y piense en quienes enfrentan el cáncer. “No jueguen con nuestra salud”, reclamó.

Muchos de ellos insisten en que no quieren ser trasladados a otras clínicas u hospitales, pues aseguran que en el Cancerológico han recibido atención adecuada y tratamientos efectivos. La incertidumbre persiste mientras se espera el resultado de la reunión que podría definir el futuro de miles de pacientes.