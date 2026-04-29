Avión comercial pudo haber chocado con un dron cerca de aeropuerto en los EE. UU., según piloto

Un Boeing 737 de United Airlines, con 54 personas a bordo, protagonizó un inusual incidente sobre el cielo de California tras reportar el posible impacto con un dron mientras descendía al aeropuerto de San Diego.

La advertencia fue captada en las grabaciones de la torre de control, en las que el piloto describió un avistamiento a unos 900 metros de altura, una altitud que excede drásticamente el límite permitido para estos dispositivos.

Rojo, pequeño y brillante: la descripción del piloto durante el vuelo

De acuerdo con las comunicaciones aéreas del miércoles, 29 de abril, el piloto del vuelo 1980 contactó inicialmente a los controladores para indagar sobre anomalías en la zona.

"Creo que acabo de ver un pequeño objeto rojo (...) a unos 1.000 pies debajo de nosotros, a nuestra derecha", señaló el aviador antes de advertir sobre la colisión. Al ser consultado por más detalles del objeto, añadió: "Era tan pequeño que no pude ver (...) Era rojo (...) era brillante".

El evento ocurrió cerca de las 08:30 hora local, aproximadamente una hora y media después de que la aeronave despegara de San Francisco. A pesar de la alerta del piloto, quien sospechaba que el avión "podría haber hecho contacto con un pequeño dispositivo aéreo", la compañía confirmó que no se registraron heridos ni afectaciones estructurales.

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La tripulación y la nave se encuentran bien:

"El vuelo aterrizó con seguridad, y los clientes bajaron del avión de forma normal en la puerta. Nuestro equipo de mantenimiento no encontró ningún daño tras inspeccionar la aerolínea en detalle", informó un vocero de United Airlines a través de un comunicado.

Este incidente iría en contravía de las estrictas regulaciones de la Administración Federal de Aviación, que prohíben operar drones por encima de los 121,92 metros (400 pies) sin autorizaciones especiales, además de restringir su uso en las proximidades de los aeropuertos.

En esta ocasión, la tripulación de seis personas y los 48 pasajeros llegó a salvo, pese a que el avistamiento se produjo a una altura donde el tráfico de naves comerciales es constante.