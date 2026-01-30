CANAL RCN
A prisión fue enviado un hombre acusado de asesinar a su suegra y herir a su esposa en Girón

Según lo establecido por las autoridades, madre e hija se encontraban descansando cuando fueron sorprendidas por el ataque.

Foto: Freepik

enero 30 de 2026
01:03 p. m.
Un juez de control de garantías de Girón, Santander, ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 33 años, señalado de atacar con arma cortopunzante a su suegra y a su esposa en un hecho de violencia ocurrido en zona rural del municipio.

Hombre asesinó a su suegra e hirió a su esposa

La decisión se dio tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la investigación de los hechos registrados en la madrugada del pasado 26 de enero en una vivienda de la vereda Río Frío.

De acuerdo con el proceso, el hoy imputado habría llegado al lugar con la intención de agredir a las dos mujeres.

La primera víctima, una mujer de 50 años, recibió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el sitio.

Su hija, por su parte, también resultó lesionada y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde logró recuperarse tras recibir atención médica por múltiples heridas.

"Las dos mujeres se encontraban descansando cuando fueron atacadas. La primera en ser agredida fue la mujer de 50 años, quien perdió la vida en el lugar de los hechos. La segunda debió ser llevada de urgencia a un centro hospitalario donde se recuperó de las múltiples lesiones", detalló la Fiscalía.

A la cárcel sujeto que asesinó a su suegra en Santander

Un fiscal seccional le imputó al presunto agresor los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio y feminicidio en grado de tentativa, todas las conductas con circunstancias de agravación.

Durante las audiencias preliminares, el procesado aceptó los cargos.

Con la medida de aseguramiento, el hombre permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas para esclarecer por completo lo ocurrido.

