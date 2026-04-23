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Video de seguridad captó cuando exreina Carolina Gómez fue asesinada, al parecer, por su suegra

Carolina Flores, Miss Teen Universe Baja California 2017, recibió al menos seis disparos en la cocina de su vivienda.

Video de seguridad captó cuando exreina Carolina Gómez fue asesinada, al parecer, por su suegra
Foto: captura de video Noticias RCN.

Yhonay Díaz

abril 23 de 2026
07:40 p. m.
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El asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez ha generado conmoción e indignación en México, tras la difusión de un video que registra el momento exacto del ataque.

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La joven, de 27 años, fue asesinada el pasado 15 de abril en el sector de Polanco, en un hecho que hoy es investigado como por las autoridades.

Un video, ampliamente difundido en redes sociales, se ha convertido en un elemento clave para esclarecer el atroz hecho.

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Video grabó cómo fue el asesinato de la exreina Carolina Flores

Las imágenes, que se han convertido en una pieza clave del caso, muestran la secuencia del crimen dentro de la vivienda de la víctima, en Polanco, México.

En el video se observa cómo la presunta agresora, identificada como Erika Herrera, confronta a la víctima en medio de una discusión que, al parecer, era común dentro del entorno familiar de la joven con la madre de su esposo.

Al parecer, la discusión estaría relacionado con el control sobre su hijo, el esposo de la víctima.

En cuestión de segundos, la escena escaló a la violencia. La mujer presuntamente disparó contra Carolina Flores Gómez, en al menos seis oportunidades, mientras su esposo, llega con su bebé en brazos a la cocina donde ocurrieron los hechos y le pregunta a su madre qué pasó.

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Buscan a la suegra de la exreina de belleza que escapó tras cometer el crimen

La principal línea de investigación apunta a la suegra de la víctima como autora del crimen. Sin embargo, la atención también se ha centrado en la conducta del esposo, cuya reacción tras el ataque ha sido cuestionada.

El hecho de que permitiera la huida de la presunta agresora ha generado interrogantes sobre su rol en los momentos posteriores al asesinato.

Las autoridades continúan avanzando en la recolección de pruebas y en el análisis del material audiovisual, que será clave para determinar responsabilidades. La investigación busca establecer con precisión la secuencia de los hechos, así como el grado de participación de cada una de las personas involucradas.

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