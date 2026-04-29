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Así están estafando con el álbum del Mundial 2026 en Colombia

Denuncian fraudes con álbum del Mundial 2026 en Colombia. ¿Cómo están operando los ciberdelincuentes?

Album Panini Mundial de 2026
FOTO: Panini

Noticias RCN

abril 29 de 2026
09:47 p. m.
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Las estafas con el álbum del Mundial 2026 en Colombia están en aumento. Un informe reciente de Kaspersky advierte que delincuentes están utilizando WhatsApp e Instagram para ofrecer álbumes y stickers falsos, engañando a compradores en el país.

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Colombia figura entre los territorios más impactados por esta modalidad de fraude digital. La investigación identificó al menos 20 dominios fraudulentos en América Latina, de los cuales 13 están dirigidos a usuarios de habla hispana.

La estrategia se enfoca en coleccionistas y aficionados al fútbol, quienes reciben enlaces con supuestas ofertas del álbum oficial del Mundial 2026 a precios significativamente más bajos que los del mercado. Esta urgencia por completar la colección facilita que los usuarios realicen pagos sin verificar la autenticidad del sitio.

Sin embargo, tras completar la compra, el producto nunca es entregado. El dinero termina en cuentas de terceros y se dispersa rápidamente, lo que complica su recuperación.

¿Cómo funcionan las estafas del álbum del Mundial 2026?

El fraude opera a través de páginas web que imitan tiendas oficiales con alto nivel de detalle. Estas plataformas incluyen botones de compra, cálculo automático de envíos, catálogos de productos y hasta supuestos canales de atención al cliente.

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Los ciberdelincuentes ofrecen álbumes, paquetes de stickers y combos promocionales que parecen legítimos, generando confianza en el usuario. El proceso de compra es similar al de cualquier tienda real, lo que reduce las sospechas.

Una vez se realiza el pago, los recursos se transfieren a cuentas intermediarias, muchas veces vinculadas a plataformas fintech, y luego se distribuyen entre varias cuentas para evitar rastreo.

¿Cómo evitar estafas del álbum del Mundial 2026 en Colombia?

Las recomendaciones clave para evitar caer en este tipo de fraude comienzan por no ingresar a enlaces enviados por WhatsApp, redes sociales o correos electrónicos.

Los expertos sugieren escribir directamente la dirección del sitio oficial en el navegador, verificar que la página sea auténtica y desconfiar de precios demasiado bajos.

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También es fundamental evitar compartir datos personales o financieros en portales no verificados y revisar cuidadosamente las URL antes de realizar cualquier compra.

El aumento de estas estafas coincide con la expectativa por el Mundial 2026, lo que podría intensificar los intentos de fraude en los próximos meses. La prevención y la verificación siguen siendo las principales herramientas para protegerse.

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