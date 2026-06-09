VIDEO | Presidente Trump fue fuertemente abucheado durante un partido de NBA

En la noche del lunes 8 de junio, se disputó el tercer partido de las Finales de la NBA, enfrentando a New York Knicks y a San Antonio Spurs. Entre el público hubo una persona que fue fuertemente abucheada: el presidente Donald Trump.

Estas Finales están siendo históricas, por el hecho que los Knicks vuelven a estar cerca del título, el cual no consiguen desde 1973. La última vez que estuvieron a un paso fue en 1999, cuando perdieron justamente contra los Spurs.

¿Por qué abuchearon a Trump?

Desde que el equipo ganó la conferencia al derrotar a Cleveland Cavaliers y se aseguró un cupo en las Finales, Nueva York ha estado de fiesta; aunque también se han presentado desmanes.

Históricamente, los Knicks son un equipo con bastantes aficionados. Por eso, el tercer partido en el Madison Square Garden (MSG), su casa desde finales de los 60, era una fiesta nunca vista.

La franquicia dirigida por Mike Brown llegó con una ventaja de 2 por 0, tras derrotar a Spurs en los dos primeros compromisos disputados en San Antonio, Texas. Si los Knicks salían ganadores, la espera quedaba a punto de recortarse.

¿Quién va ganando la serie?

Cuando estaba sonando el himno de Estados Unidos previo al compromiso, las cámaras apuntaron al palco en donde se encontraba el presidente Donald Trump. El republicano hizo un gesto militar con el brazo derecho y los abucheos retumbaron en el MSG.

Desde antes de llegar a la Casa Blanca, Trump ha dicho públicamente ser fanático de la franquicia. Por lo que su presencia en el recinto hizo que fuera el primer presidente en ejercicio que iba a un partido de Finales.

Con respecto al resultado, no fue el esperado para los neoyorquinos. El primer cuarto dejó con ventaja a los Spurs por 33–22; pero en el segundo los Knicks respondieron y tomaron la delantera tras ganar 42–24. El partido culminó 115–111 a favor de la franquicia de San Antonio y dejó abierta la serie (Knicks va ganando 2 a 1).

El cuarto partido se volverá a jugar en el Garden el próximo miércoles 10 de junio y, según informó Shams Charania, Trump no asistiría por motivos de agenda.