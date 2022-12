China relajaría las medidas contra el covid-19 tras varios meses en pico: lo que necesita saber

Desde que comenzó la pandemia por coronavirus China se ha caracterizado por ser una de las naciones con las políticas más restrictivas del mundo. Los confinamientos se han vuelto la estrategia preferida del gobierno de Xi Jinping para evitar los contagios, pero estas medidas no solo han evitado un alza en los casos, también han tenido efectos adversos sobre la economía y la población, que incluso ha salido a las calles a protestar para que la política cero covid desaparezca.

La buena noticia es que las autoridades sanitarias del país, al parecer, están considerando levantar la cuarentena impuesta obligatoriamente para las personas que llegan desde el exterior. Esta decisión la tomarían desde enero del 2023, como un primer paso para aliviar las duras restricciones, aun cuando el número de contagios continúa incrementándose.

¿Desde cuándo se eliminarán las medidas contra el covid-19 en China?

El fin de las medidas está fijado para el 8 de enero. Todas las restricciones, tanto de extranjeros como de ciudadanos, serán eliminadas, según la Comisión Nacional de Salud.

El plan de la entidad sanitaria es dejar de tratar al virus como una enfermedad infecciosa Clase A y pasar a un manejo de infección Clase B, que implica una prevención básica. Esto significa que las personas que viajen a china solo deberán presentar una prueba con resultado negativo para poder ingresar al país. Este test no debe ser hecho con una anterioridad mayor a las 48 horas.

La buena noticia no solo es para los turistas, también para estudiantes y visitantes de negocios. El país además facilitará la adquisición de visas.

Esta determinación puede verse como un paso importante del país asiático hacia la apertura, pues han estado cerrados al mundo exterior desde hace tres años.

Sobre el tema, el presidente del país se pronunció: “En la actualidad, los esfuerzos de prevención y control de covid de nuestro país se enfrentan a nuevas circunstancias y una nueva misión”, dijo Xi. China debería lanzar “un Movimiento Patriótico de Salud más específico” para “garantizar de manera efectiva la vida y la salud de las personas”.

¿Cómo está la situación sanitaria en el país?

Recientemente, periodistas de The Wall Street Journal, visitaron algunos hospitales del país para verificar condiciones de salud de la capital, Pekín. El panorama que encontraron no fue alentador: los hospitales están inundados con pacientes infectados con el virus y los pasillos de las Unidades de Cuidado Intensivo no dan abasto. “Una enfermera dijo que todas las camas de la UCI estaban llenas y que solo ingresaban pacientes con los síntomas más peligrosos para la vida. ‘Aquellos pacientes con síntomas menos severos solo pueden obtener una cama temporal y permanecer en el pasillo’”.

Pero, aunque el país registra al menos 2.700 nuevas infecciones, no se presentaron muertes durante la celebración de Navidad; sin embargo, durante el fin de semana la situación empeoró y, según un alto funcionario de salud, en una provincia costera de Zhejiang los contagios superan el millón de infecciones diarias, y se espera que para año nuevo la cifra se duplique.

El riesgo que representan las variantes de covid-19

Según expertos, las variables representan un riesgo para el país y para el mundo. El sistema de salud chino no logra responder a todos los casos graves de la enfermedad y alrededor de 400 personas diarias acuden para ser atendidas de urgencia.

Para hacer frente a la emergencia se han habilitado espacios de atención médica en estadios cercanos a los hospitales. Sin embargo, las horas de espera para ser atendido son exageradas. “Una enfermera de la sala de emergencias del Primer Hospital de la Universidad de Pekín dijo que las camas estaban llenas y que el tiempo de espera en el departamento de medicina interna era de aproximadamente seis horas”.