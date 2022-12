Taiwán informa incursión de 71 aviones y drones chinos en su territorio

El Ministerio de Defensa de Taiwán señaló en un informe que varios aviones chinos cruzaron la línea media del Estrecho de Taiwán, un amortiguador no oficial entre los dos lados que se encuentra dentro de la zona de defensa. También se detectaron siete barcos de la armada china.

El ejército de China además envió aviones de alerta temprana, guerra electrónica y antisubmarinos, así como drones, a la zona de identificación de defensa aérea del sur de Taiwán, o ADIZ, según el informe.

La Agencia Central de Noticias oficial de Taiwán dijo que era la mayor incursión de la fuerza aérea china hasta la fecha, aunque no había sensación de alarma en la isla, que ha sido testigo de un aumento constante de la presión china en los últimos años.

Taiwán envió aviones de combate no especificados para advertir a los aviones chinos, mientras que los sistemas de misiles monitorearon su vuelo

71 PLA aircraft and 7 PLAN vessels around Taiwan were detected in our surrounding region by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/DagRhnN69F