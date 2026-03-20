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Chuck Norris: del kárate competitivo a ícono global del cine de acción y fenómeno de internet

La vida y carrera del actor que pasó de ser campeón mundial de artes marciales a estrella de Hollywood y figura cultural impulsada por su imagen de “tipo duro”.

Chuck Norris vida
FOTO: Chuck Norris - Facebook

Reuters

marzo 20 de 2026
10:48 a. m.
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La historia de Chuck Norris es la de una figura que trascendió múltiples escenarios: desde el deporte profesional hasta el cine, la televisión y la cultura digital. Seis veces campeón mundial profesional de kárate de peso medio, su disciplina y estilo de combate marcaron el inicio de una carrera que luego se consolidaría en la industria del entretenimiento, donde interpretó a héroes solitarios, agentes de la ley y militares.

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Su salto a la fama comenzó en el cine con su participación en The Way of the Dragon, donde protagonizó una recordada escena de combate frente a Bruce Lee en el Coliseo de Roma. A partir de ese momento, Norris se convirtió en un rostro recurrente del cine de acción, protagonizando más de dos docenas de películas centradas en misiones militares, rescates y enfrentamientos contra criminales y terroristas.

Durante las décadas siguientes, compartió espacio con figuras clave del género como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis en Los Indestructibles 2. Su estilo, basado en combates directos y coreografías físicas, lo posicionó como “el tipo duro por excelencia”, según lo describió la revista Time.

De la disciplina militar al estrellato en Hollywood

Carlos Ray Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma. Su infancia estuvo marcada por la timidez, la pobreza y el contexto familiar, factores que él mismo atribuyó a su carácter introvertido durante la etapa escolar. Tras graduarse, se enlistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1958, experiencia que resultó determinante en su formación personal.

Durante su servicio en Corea del Sur, Norris aprendió Tang Soo Do y otras disciplinas marciales, iniciando así el camino que lo llevaría a convertirse en campeón mundial. Tras dejar las armas, comenzó a impartir clases de artes marciales en California, donde también participó y ganó competencias relevantes.

Uno de los impulsores de su carrera actoral fue Steve McQueen, quien fue su alumno y lo animó a incursionar en el cine, aconsejándole enfocarse en la presencia física más que en el diálogo.

Televisión, fenómeno digital y legado cultural

El éxito de Norris no se limitó al cine. Entre 1993 y 2001 protagonizó la serie Walker, Texas Ranger, donde interpretó al sargento Cordell Walker, un agente de la ley con formación militar y habilidades en artes marciales. Este papel amplió su popularidad y consolidó su imagen como símbolo de justicia y disciplina.

A partir de 2005, su figura adquirió una nueva dimensión con el fenómeno viral conocido como “Chuck Norris Facts”, una serie de frases humorísticas que exageraban su fortaleza y habilidades. Este contenido, originado en internet, lo convirtió en un ídolo de culto digital y amplificó su relevancia entre nuevas generaciones.

Más allá del entretenimiento, Norris también incursionó en la escritura, el activismo y la enseñanza de artes marciales. Fundó su propia disciplina, Chun Kuk Do, y creó la organización Kickstart Kids, orientada a formar a jóvenes en valores y autoestima a través del deporte. Asimismo, publicó libros de memorias, desarrollo personal y ficción.

Su vida personal incluyó dos matrimonios y cinco hijos, mientras que en el ámbito público defendió su trabajo frente a críticas sobre la violencia en el cine, argumentando que las historias de acción también pueden transmitir valores y mensajes positivos.

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