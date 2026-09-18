Urko, el perro que ayudó tras el terremoto, se jubila después de siete años en el Ejército
El soldado Víctor Barragán se convirtió en su mejor amigo.
Noticias RCN
08:32 p. m.
El Ejército despidió con honores a Urko, un pastor belga que durante siete años prestó servicio en la Escuela de Ingenieros Militares, dedicado a labores de búsqueda y rescate en situaciones de emergencia.
La ceremonia de despedida se realizó en la Fuerza Militar de Tolemaida, donde uniformados rindieron un homenaje al canino que participó en múltiples operaciones.
Ayudar a las víctimas del terremoto fue su última misión
Su última misión oficial fue durante el terremoto del 10 de agosto que se sintió en Pereira. Sus capacidades de búsqueda resultaron fundamentales.
Urko no emprenderá esta nueva etapa en solitario. El soldado profesional Víctor Andrés Barragán, quien fue su guía durante estos años de servicio, decidió adoptarlo.
Ambos culminan simultáneamente su período de servicio activo en el Ejército. “Nostalgia de tanto tiempo vivido con él, como cuando uno comparte con un compañero, un amigo. Pero uno no le tiene título a esa relación”, expresó Barragán.
El soldado “mejor amigo” lo adoptó
El vínculo entre el soldado y el canino se forjó a través de años de entrenamiento conjunto y participación en diversas misiones. El extraordinario olfato de Urko y su riguroso entrenamiento lo convirtieron en un elemento valioso para las operaciones de rescate.
“Se merece lo mejor. Se merece descansar. Ya no va a ser solo órdenes militares. Ya se acaban acá”, señaló Barragán sobre el inicio de esta nueva fase para su compañero de servicio.
Aparte de Urko, hubo otros tres cinco perros que ayudaron en las labores de rescate posterior al terremoto. Nala2, por ejemplo, es una labradora que en Chocó contribuyó con las búsquedas gracias a su capacidad para concentrarse a pesar del ruido.
Polo4 y Polo5, también labradores, fueron claves en aquellos sitios de difícil acceso. Se destacaron por sus horas de entrenamiento. Por último, Júpiter, un pastor belga con poco más de un año de experiencia, y Urbi, de la misma raza, se enfocaron en Cali.