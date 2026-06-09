Tragedia en Cabo Verde: accidente de autobús dejó al menos 25 muertos, la mayoría niños

Este domingo se confirmaron los detalles de una tragedia que conmociona a Cabo Verde en África, luego de que un autobús que transportaba a un grupo de estudiantes sufriera un grave accidente en la isla de Fogo.

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Trágico accidente dejó varios menores muertos en Cabo Verde

Los detalles preliminares del siniestro revelaron que al menos 25 personas murieron, la mayoría de ellas niños y adolescentes, según informaron las autoridades locales.

El siniestro ocurrió durante la noche de este sábado 5 de septiembre, cuando el vehículo regresaba hacia la ciudad de Sao Filipe después de una excursión cerca del Pico do Fogo, uno de los principales atractivos naturales de este archipiélago ubicado en el océano Atlántico, frente a las costas de Senegal.

De acuerdo con las autoridades, en el autobús viajaban 32 personas, quienes participaban en una actividad anual organizada para los menores antes del regreso a clases. La jornada buscaba ofrecer a los estudiantes un espacio de recreación durante los últimos días de las vacaciones escolares.

Sin embargo, el recorrido terminó en tragedia. Según los testimonios conocidos hasta el momento, uno de los neumáticos del autobús habría explotado mientras el vehículo transitaba por una zona montañosa. El conductor perdió el control, el automotor patinaba y posteriormente cayó por un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad.

El lugar donde ocurrió el accidente es un valle de difícil acceso, lo que complicó las labores de emergencia y rescate. Equipos de protección civil y organismos de socorro se desplazaron hasta la zona para atender a las víctimas.

José Canuto, representante de protección civil de la municipalidad de Sao Felipe, confirmó que además de las personas fallecidas, varios pasajeros resultaron heridos. Algunos de ellos presentan lesiones de gravedad y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

Investigan las causas del accidente

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer con precisión qué provocó el siniestro y determinar si la explosión del neumático fue la causa principal de la pérdida de control del vehículo.

El accidente genera especial conmoción debido a la edad de gran parte de las víctimas. Los menores hacían parte de una actividad que se realizaba anualmente antes del inicio del nuevo periodo académico.

Mientras avanzan las labores de identificación de las víctimas y la atención de los sobrevivientes, las autoridades locales expresaron su solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia que enluta a la isla de Fogo.

Este artículo fue redactado por un periodista con apoyo de Inteligencia Artificial.