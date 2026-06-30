Cifra de víctimas en Venezuela podría ser mucho mayor, mientras los rescatistas locales “trabajan con las uñas”

Con el paso de las horas, encontrar sobrevivientes entre los escombros de edificios que colapsaron con los sismos de magnitud 7,1 y 7,5, registrados la tarde del miércoles 24 de junio en Venezuela, es más difícil, pero no imposible.

Según Oliver Fernández, corresponsal de NTN24 y Noticias RCN en el país caribeño, “son muchas las historias, son muchos los casos y son muchas las familias que todavía continúan frente a lo que quedó de sus edificios, esperando encontrar maquinaria que pueda ayudarlos” aunque, también “hay denuncias de casos en los que no se actuó con rapidez”.

El fin de semana, por ejemplo, conoció el testimonio de una mujer que “estuvo 24 horas escuchando cómo su hija pedía ayuda y, lamentablemente, no pudo salvarla, porque estaba entre los escombros y nunca llegó la maquinaria que habría podido ayudarla”.

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Organismos de rescate en Venezuela trabajan “con las uñas”

Según el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, 855 edificios registran afectaciones tras el doblete sísmico, de los cuales, 189 colapsaron. Una emergencia que los organismos de rescate en Venezuela han tenido que atender con sus capacidades disminuidas:

“Sabemos que es muy difícil porque son muchos los edificios que están en el piso y nadie estaba preparado para eso, pero Venezuela ha vivido una crisis sin precedentes y se descuidó todo lo que tiene que ver con los cuerpos de bomberos y rescatistas, que son muy valientes, porque trabajan con las uñas”, advirtió Oliver.

De no ser por el trabajo de voluntarios y rescatistas de otros países, la esperanza de encontrar sobrevivientes sería mucho menor. Y es que, “los venezolanos, familiares de las víctimas, se han puesto la chaqueta de rescatista, sin serlo, y han ayudado de la mejor manera. Eso ha ayudado a que se encuentren más personas con vida, sumado, claro, a los rescatistas que han llegado de otros países”.

Número de víctimas podría ser mucho mayor:

A seis días de la peor tragedia en la historia moderna del país latino, personas siguen siendo encontradas con vida bajo los escombros. “Cada día es más complicado, pero siguen encontrándose personas con vida y eso nos llena de mucha esperanza”, como el caso de Carlos, el niño de once años al que lograron llegar rescatistas de Ecuador y República Dominicana en la madrugada del martes. Sin embargo, Oliver señaló que:

“La cifra (de víctimas mortales) que ha estimado el Gobierno venezolano no es una cifra real. Lo que han dicho, off the record, los propios cuerpos de seguridad del Estado es que la cifra va a aumentar mucho y, en algún punto, podremos saber cuántas personas fallecieron y cuántas resultaron heridas”.