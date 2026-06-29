María Corina Machado señala que su regreso a Venezuela es “inaplazable” tras los sismos

Desde Ciudad de Panamá, la Nobel de paz y líder de oposición María Corina Machado indicó que su regreso a Venezuela es “inaplazable” tras el doblete sísmico del miércoles, 24 de junio, que, a corte del lunes 29, deja un saldo de 1.719 personas muertas y cerca de 50.000 desaparecidas.

Machado indicó que, si bien “tenía prevista viajar a Venezuela” antes, “el régimen cerró el espacio para intentar impedirlo” y señaló que es lo mismo que han hecho con equipos de rescate internacionales y la prensa:

“El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar, como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país, como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos, como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad”.

Machado prometió “hacer lo que tenga que hacer” para regresar a su país y atender la emergencia:

Los sismos de magnitud 7,1 y 7,5 que sacudieron la costa norte de Venezuela y llegaron a sentirse, incluso, en ciudades de Colombia, causaron pérdidas millonarias en ciudades como La Guaira y Caracas, que la agencia de noticias francesa estima en el 6% del PIB venezolano.

Al menos 2.624 rescatistas, de 25 países, se han sumado los últimos días a las labores de búsqueda en medio de escombros de casi 800 edificios colapsados. Un trabajo contrarreloj al que Machado intenta sumarse:

“Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo (…) Estaré en Venezuela para ayudar a coordinar y estimular los esfuerzos ciudadanos en la emergencia y en la reconstrucción, estaré en Venezuela para llorar juntos nuestras pérdidas, para rezar juntos, para abrazarnos, porque de esta también nos vamos a levantar”.

Pero advirtió que no ha podido llegar por las amenazas del régimen a quienes buscan facilitar su regreso: “Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad”. Sin embargo, dijo estar dispuesta “a hacer lo que haya que hacer, a hablar con quien haya que hablar para coordinar y servir a nuestra gente. Estoy lista y cerca de Venezuela”.

¿Cuándo y por qué salió María Corina Machado de Venezuela?

Machado se mantuvo en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no fue vista en público entre enero y diciembre de 2025, cuando dejó el país utilizando una peluca para no ser descubierta por el régimen.

Al llegar a la costa, realizó un viaje de 13 horas por mar, que estuvo a punto de causarle una hipotermia, para tomar un vuelo, en un lugar no revelado, hacia Noruega y sumarse a los eventos programados por su condecoración como la Nobel de paz 2025. Desde entonces, no ha podido regresar a Venezuela, pese a la captura del depuesto líder Nicolás Maduro, a manos de tropas estadounidenses.