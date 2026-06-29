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María Corina Machado señala que su regreso a Venezuela es “inaplazable” tras los sismos

La nobel de paz advirtió que el regimen quiere impedir su regreso, pero está dispuesta a “hacer lo que haya que hacer” para ayudar en la emergencia.

Foto: @MariaCorinaYA
Foto: @MariaCorinaYA

Jorge Leonardo Alzate

junio 29 de 2026
05:42 p. m.
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Desde Ciudad de Panamá, la Nobel de paz y líder de oposición María Corina Machado indicó que su regreso a Venezuela es “inaplazable” tras el doblete sísmico del miércoles, 24 de junio, que, a corte del lunes 29, deja un saldo de 1.719 personas muertas y cerca de 50.000 desaparecidas.

Machado indicó que, si bien “tenía prevista viajar a Venezuela” antes, “el régimen cerró el espacio para intentar impedirlo” y señaló que es lo mismo que han hecho con equipos de rescate internacionales y la prensa:

“El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar, como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país, como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos, como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad”.

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Machado prometió “hacer lo que tenga que hacer” para regresar a su país y atender la emergencia:

Los sismos de magnitud 7,1 y 7,5 que sacudieron la costa norte de Venezuela y llegaron a sentirse, incluso, en ciudades de Colombia, causaron pérdidas millonarias en ciudades como La Guaira y Caracas, que la agencia de noticias francesa estima en el 6% del PIB venezolano.

Al menos 2.624 rescatistas, de 25 países, se han sumado los últimos días a las labores de búsqueda en medio de escombros de casi 800 edificios colapsados. Un trabajo contrarreloj al que Machado intenta sumarse:

“Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo (…) Estaré en Venezuela para ayudar a coordinar y estimular los esfuerzos ciudadanos en la emergencia y en la reconstrucción, estaré en Venezuela para llorar juntos nuestras pérdidas, para rezar juntos, para abrazarnos, porque de esta también nos vamos a levantar”.

Pero advirtió que no ha podido llegar por las amenazas del régimen a quienes buscan facilitar su regreso: “Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad”. Sin embargo, dijo estar dispuesta “a hacer lo que haya que hacer, a hablar con quien haya que hablar para coordinar y servir a nuestra gente. Estoy lista y cerca de Venezuela”.

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Machado se mantuvo en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no fue vista en público entre enero y diciembre de 2025, cuando dejó el país utilizando una peluca para no ser descubierta por el régimen.

Al llegar a la costa, realizó un viaje de 13 horas por mar, que estuvo a punto de causarle una hipotermia, para tomar un vuelo, en un lugar no revelado, hacia Noruega y sumarse a los eventos programados por su condecoración como la Nobel de paz 2025. Desde entonces, no ha podido regresar a Venezuela, pese a la captura del depuesto líder Nicolás Maduro, a manos de tropas estadounidenses.

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