Cinco colombianos desaparecidos en la tragedia de la discoteca Jet Set en República Dominicana

La Embajada de Colombia en República Dominicana confirmó que hay una colombiana desaparecida. Su empleada reportó que había ido con su pareja a la discoteca donde ocurrió la tragedia y desde entonces se desconoce su paradero.

Al menos otros cinco connacionales más están siendo buscados por los organismos de socorro. Otros dos resultaron con heridas leves y una de ellas ya fue dada de alta.

Sin embargo, los nombres de los colombianos que han sido difundidos en imágenes y mensajes en redes sociales no estarían registrados en la lista de desaparecidos que manejan las autoridades dominicanas.

Luz Andrea Jiménez Castiblanco es una colombiana, residente en República Dominicana, que estaría entre los desaparecidos del colapso de la discoteca Jet Set en Santo Domingo.

Todo apunta a que estuvo la noche de la tragedia en el lugar. Fue una de sus empleadas quien aseguró no tener información de su paradero.

El lunes ella me escribió. Hasta ahora no pude comunicarme con ella. Estaba en ese lugar. No se sabe nada de ella.