Cinco personas muertas y 14 heridas deja tiroteo en Kiev, Ucrania
Las autoridades abatieron al atacante y el presidente Volodímir Zelenski anunció que está en marcha una investigación.
Noticias RCN
01:42 p. m.
Este sábado 18 de abril un hombre mató a tiros a cinco personas en un barrio residencial de Kiev y se atrincheró con rehenes en un supermercado antes de ser abatido por las autoridades.
El ministro de Interior, Igor Klimenko, informó que el enfrentamiento entre el asaltante y los negociadores de la Policía en el supermercado duró unos 40 minutos.
"Intentamos persuadirlo. Al darnos cuenta de que probablemente había una persona herida dentro, nos ofrecimos a llevar torniquetes para detener la hemorragia (...) Pero no respondió, por eso se dio la orden de eliminarlo", explicó Klimenko.
Según informó el presidente Volodimir Zelenski ya se abrió una investigación para determinar las circunstancias del ataque y envió sus condolencias a las familias de las víctimas. Aseguró que el número de heridos podría aumentar.
"Se han reportado catorce personas heridas. Lamentablemente, este número podría aumentar a medida que las personas continúan buscando asistencia médica. Entre los heridos se encuentra un niño de 12 años. Los médicos están brindando toda la atención médica necesaria. Deseamos a todos los heridos una pronta recuperación", dijo el mandatario ucraniano.
¿Qué se sabe del atacante que mató a cinco personas en Ucrania?
El fiscal general ucraniano, Ruslan Kravchenko, dijo que el sospechoso era un hombre de 58 años nacido en Moscú, Rusia. Según los informes preliminares, "usó un arma automática".
Además, de acuerdo a la información entregada por Zelenski a través de la red social X, el hombre habría incendiado un apartamento antes del tiroteo y había sido procesado por varios delitos.
"Se ha establecido que el atacante incendió un apartamento antes de salir a la calle con un arma. Anteriormente había sido procesado por delitos penales. Había residido durante mucho tiempo en la región de Donetsk y había nacido en Rusia. Toda la información disponible sobre él y los motivos detrás de sus acciones está siendo investigada a fondo. Cada detalle debe ser verificado", puntualizó el jefe de Estado.