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Llora el baloncesto: murió reconocida leyenda

La familia y los clubes que representó han emitido sentidos comunicados.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 18 de 2026
11:53 a. m.
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El baloncesto está de luto porque murió uno de los jugadores más importantes de Brasil.

Oscar Daniel Bezerra Schmidt, más conocido como Oscar Schmidt, falleció el 17 de abril de 2026, a sus 68 años, en Sao Paulo.

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Schmidt, que era oriundo de Natal, Río Grande del Norte, batió el récord de puntos antes de retirarse en 2003.

En total, a lo largo de su carrera, Oscar anotó 49.737 puntos y venció el récord del estadounidense Kareem Abdul-Jabbar.

Además, hace parte del Salón de la Fama de la FIBA desde el 2010, jugó en la Selección de Brasil desde sus 19 años y estuvo presente en cinco Juegos Olímpicos.

Durante su trayectoria profesional, Oscar Schmidt hizo parte de los siguientes clubes:

  • Sociedade Esportiva Palmeiras, de Brasil (1974-1978).
  • Esporte Clube Sírio, de Brasil (1978-1982).
  • América do Rio, de Brasil (1982).
  • Snaidero Caserta, de Italia (1982-1990).
  • Fernet Branca Pavia, de Italia (1990-1993).
  • Fórum Valladolid, de España (1993-1995).
  • Sport Club Corinthians Paulista, de Brasil (1995-1997).
  • Banco Bandeirantes, de Brasil (1997-1998).
  • Gremio Recreativo Barueri, de Brasil (1998-1999).
  • Clubes de Regatas do Flamengo, de Brasil (1999-2003).

Este fue el sentido mensaje de la familia de Oscar Schmidt tras su muerte

Los seres queridos de Oscar Schmidt, a través de las redes oficiales de la leyenda del baloncesto, les agradecieron a sus seguidores por los múltiples mensajes de condolencias.

"La familia agradece, con cariño, todos los mensajes de apoyo, fuerza y solidaridad. La despedida se realizó de forma discreta, solo entre parientes cercanos", explicaron.

"Pedimos respeto y privacidad en este momento. Gracias por su comprensión", concluyeron.

Hasta el momento no se han revelado las causas exactas de la muerte de Oscar Schmidt, pero sí se ha conocido que tuvo que ser internado en un hospital tras sentir una descompensación extraña.

Además, también es importante recordar que a Oscar le habían detectado un tumor cerebral hace 15 años.

Flamengo también lamentó la muerte del histórico Oscar Schmidt

El Club de Regatas do Flamengo no solo exaltó la trayectoria de Oscar Schmidt, sino que se solidarizó con sus familiares.

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"Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de los mayores ídolos de la historia de nuestro baloncesto y del deporte mundial: Oscar Schmidt. El eterno Mao Santa honró el manto sagrado con su genialidad, pasión y tiros inolvidables, marcando época en la Gávea y llenando de orgullo a la nación rubro-negra", escribió Flamengo.

"Su legado absoluto trasciende las canchas e inspirará a generaciones eternamente. Nuestros más sinceros sentimientos a los familiares, amigos y a todos los fans en este momento de inmenso dolor. Descanse en paz, leyenda", complementaron.

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