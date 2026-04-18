“No me arrepiento”: lo que dijo María Corina Machado sobre Trump y sus acusaciones a Petro

María Corina Machado ofreció una rueda de prensa en Madrid, durante este sábado, en donde abordó varios de los principales temas como su regreso “coordinado” a Venezuela con Donald Trump, su decisión de darle su Nobel de Paz, algunos de sus desencuentros con otros mandatarios sobre la situación actual de Venezuela, entre otros temas urgentes.

¿Qué dijo María Corina sobre Donald Trump?

La líder opositora decidió hablar sobre su decisión de darle su Nobel de paz al presidente Donald Trump, pues exaltó su trabajo en conjunto para trabajar por la libertad de Venezuela ante los cuestionamientos sobre las acciones que el mandatario estadounidense ha ejecutado en dicho país.

"Hay un líder en el mundo, un jefe de Estado en el mundo, uno, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump. Y eso es algo que los venezolanos siempre recordaremos y siempre agradecemos, por lo tanto, no, no me arrepiento", manifestó.

Así mismo, explicó su situación ante un posible regreso a su país, pues reveló que durante toda su vida se ha cuestionado por el lugar en donde podría ser más “útil”.

Pese a que recalcó que por varios años su intención fue salir de Venezuela para resguardar su vida, la de su familia y ejecutar distintas tareas, explicó que ha logrado cumplir varios de sus objetivos y se encuentra coordinando su regreso a su país.

"Lo estoy hablando con el Gobierno de los Estados Unidos y lo estamos haciendo en coordinación, con respeto mutuo y con entendimiento", aseguró Machado, afirmando que Washington es "fundamental para avanzar en una transición democrática".

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María Corina Machado habla sobre Gustavo Petro

Asimismo, Machado cargó contra el presidente colombiano Gustavo Petro, que se encuentra en una reunión de líderes progresistas internacionales en Barcelona, por pedir un "gobierno de concentración" en Venezuela entre la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y la oposición.

Ante esto, la líder acusó al presidente colombiano de buscar "desesperadamente excusas" para que no haya elecciones en Venezuela. Así mismo, la mujer asoció al mandatario colombiano a los “actores o fuerzas que buscan desesperadamente excusas, maniobras, para impedir que avance el proceso electoral en Venezuela".

"Ahora esos mismos actores, que frente a elecciones fraudulentas que violaban la Constitución, insistían en que a toda costa había que participar, se niegan a que existan elecciones", lamentó la líder opositora.

En su conversación también habló sobre posibles elecciones en su país, la crisis energética, los presos políticos, entre otros asuntos.