Rescatan con vida a bebé de 11 meses que fue enterrado en un bosque dentro de una jaula para perros

A través de redes sociales se conocieron los macabros detalles de un caso que se registró recientemente en Carolina del Sur, Estados Unidos, y que involucra a un hombre identificado como Michael Comer, de 25 años, y a su bebé de tan solo 11 meses.

Hombre habría enterrado bajo tierra a su bebé de 11 meses

Según la información conocida del caso, las autoridades estadounidenses encontraron al menor en un bosque, donde había sido enterrado dentro de una jaula para perros.

Información preliminar señala que Comer envolvió al pequeño en una sábana, lo introdujo en la jaula y posteriormente lo enterró en un pozo de aproximadamente 30 centímetros de profundidad. El menor habría permanecido allí durante cerca de 24 horas.

Las autoridades fueron notificadas del caso luego de que, el pasado 9 de noviembre, la madre de Michael, quien se encontraba a su cuidado, tuviera que salir a realizar una diligencia. La mujer decidió hacerlo porque una niñera ya se encontraba en camino a la vivienda para hacerse cargo del bebé.

Sin embargo, cuando esta última llegó al lugar, el niño ya no estaba. Comer se lo había llevado hasta la vivienda de su padre, es decir, el abuelo del menor. Allí habría dejado algunas pertenencias del pequeño.

De inmediato, los familiares alertaron a las autoridades, que activaron los protocolos correspondientes para establecer el paradero de Comer. Según la información conocida, el hombre estuvo en varios lugares del condado de Lexington, pero no contaba con un medio de transporte propio.

Tiempo después, el hombre de 25 años fue ubicado en el cobertizo anexo a un edificio y arrestado bajo sospecha de allanamiento de morada. Sin embargo, en ese momento el bebé no estaba con él, según informó Jay Koon, sheriff del condado de Lexington.

Autoridades encontraron al menor bajo tierra

Como todavía se desconocía el paradero del menor, las autoridades desplegaron alrededor de 100 agentes para encontrarlo. Durante las labores de búsqueda, un equipo identificó una zona con tierra recién removida cerca de la residencia del padre de Michael Comer, lugar en el que el hombre había estado con el bebé horas antes.

De inmediato, los uniformados inspeccionaron el lugar e iniciaron las labores de excavación. En medio del procedimiento lograron escuchar el llanto del menor.

Según las declaraciones del sheriff, el bebé “gritaba a todo pulmón, aferrándose a la vida”. Una vez lograron rescatarlo, fue trasladado a un centro médico para recibir la atención necesaria.