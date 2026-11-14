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Colombia en riesgo de perder programa de trasplante de células madre

Más de 142 pacientes se han beneficiado de donantes extranjeros desde 2020, pero la ausencia de una normativa amenaza el programa nacional.

Yhonay Díaz

noviembre 14 de 2026
09:26 p. m.
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El programa de trasplantes de células madre en Colombia atraviesa una situación crítica que podría afectar a miles de pacientes con cáncer, leucemia y otras enfermedades hematológicas.

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La falta de una normativa que regule la exportación de células madre pone en riesgo la cooperación internacional del Registro Nacional de Donantes de Células, advirtió el Instituto Distrital de Ciencia Biotecnológica (ICBIS).

La falta de regulación también está generando incumplimientos a la Ley Jerónimo, que busca facilitar el acceso a tratamientos para pacientes que requieren estos procedimientos.

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¿Por qué está en riesgo el programa de células madre?

Desde 2020 hasta la actualidad, más de 142 pacientes colombianos han recibido células madre de donantes en el extranjero, gracias a los acuerdos de cooperación internacional que permiten acceder a registros de diferentes países del mundo.

Sin embargo, según el ICBIS, "no tenemos un proceso de exportación que nos regule la manera en que debemos enviar las células de nuestros donantes para otros pacientes".

La urgencia radica en que los organismos internacionales han advertido que retirarán su cooperación si Colombia no cuenta con una normativa clara antes de finalizar 2026.

Esta situación es particularmente grave considerando que la probabilidad de encontrar un donante compatible entre hermanos es de apenas uno de cuatro casos.

"Si no tengo un hermano, tengo que buscar otras alternativas de células madre", explicó Claudia Sossa, presidente de Acho, destacando importancia vital de mantener el acceso a los registros internacionales de donantes.

El programa Dar Células cuenta actualmente con 20.000 donantes registrados en el país.

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Pacientes oncológicos con trabas para su tratamiento

Esta problemática se suma a las dificultades que enfrentan los pacientes oncológicos en Colombia. Según datos oficiales, entre el diagnóstico y la atención pueden transcurrir hasta 51 días, y en un 28,94% de los casos nuevos reportados, los pacientes no reciben tratamiento.

Marisol Hurtado, paciente de cáncer, relató su experiencia:

Muchas veces yo tenía que sentarme en mi prestador de servicio de salud, muchas veces hasta una hora y media, dos horas, para acceder a la ficha, para que me dieran como las autorizaciones.

Ante esta realidad, en el Congreso de la República avanza el proyecto de ley de navegación oncológica, que ya superó su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara.

Esta iniciativa busca reducir barreras administrativas, coordinar la atención y acompañar integralmente a los pacientes durante todo su proceso de tratamiento.

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