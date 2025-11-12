CANAL RCN
Economía

Airbnb enfrentaría nuevas exigencias en Colombia: proyecto de decreto entraría en vigor el 18 de diciembre

Este borrador de decreto permanecerá abierto a comentarios y sugerencias de la ciudadanía hasta el 17 de diciembre.

Airbnb
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
03:53 p. m.
El Gobierno Nacional cuenta con un borrador de decreto que buscaría modernizar el funcionamiento del Registro Nacional de Turismo (RNT) y establecer obligaciones específicas para los operadores de plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos.

El documento también busca garantizar mayor transparencia y sostenibilidad en el sector, además de prevenir prácticas de informalidad, suplantación y fraude en la inscripción de prestadores.

Este borrador de decreto permanecerá abierto a comentarios y sugerencias de la ciudadanía hasta el 17 de diciembre. Concluido ese periodo de observaciones, el Gobierno evaluará los aportes recibidos y podrá realizar los ajustes finales que considere necesarios.

De no introducir modificaciones de fondo, la norma quedaría lista para ser expedida en firme a partir del 18 de diciembre, fecha en la que entrarían en vigor las nuevas disposiciones sobre el Registro Nacional de Turismo y las plataformas digitales de servicios turísticos.

Inscripción obligatoria y sistema de verificación

Entre los principales cambios se encuentra la inscripción obligatoria en el RNT para todos los prestadores de servicios turísticos, incluyendo las plataformas digitales domiciliadas en el exterior que operen en el país.

Asimismo, se crea el Sistema de Verificación y Control del RNT (SVCRNT), una herramienta que permitirá la interoperabilidad con bases de datos de la DIAN, Migración Colombia, alcaldías, autoridades ambientales y otras entidades, con el fin de validar en tiempo real la información de los prestadores.

El proyecto de decreto también establece nuevos requisitos de inscripción y renovación, como la obligación de diligenciar información sobre capacidad técnica, operativa y patrimonial, además de cumplir con normas de seguridad, sanidad y protección contra la explotación sexual comercial de menores.

Publicidad del certificado y causales de rechazo

Otra novedad es la obligación de exhibir el certificado vigente del RNT en los establecimientos físicos y sitios web, incluyendo el número de inscripción en toda la publicidad.

De igual manera, se fijan causales de rechazo de inscripción o renovación, entre ellas inconsistencias en el objeto social, falta de renovación de la matrícula mercantil, incumplimiento de la contribución parafiscal o la oferta de alojamiento por horas, que queda expresamente prohibida.

El decreto amplía además las categorías de prestadores obligados a registrarse, como operadores de hoteles, agencias de viajes, guías de turismo, arrendadores de vehículos, concesionarios de parques, organizadores de bodas destino y plataformas digitales de servicios turísticos.

Con esta actualización normativa, el Ejecutivo busca consolidar un marco regulatorio más robusto que garantice calidad y confianza en la prestación de servicios turísticos en Colombia.

