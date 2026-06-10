Colombiana vivió momentos de angustia tras ser acosada en un tren de Nueva York

Una creadora de contenido identificada con el usuario de Dolly Cardona denunció a través de sus perfiles en redes sociales que fue víctima de acoso en el metro de Nueva York. La joven colombiana relató los momentos de terror que vivió luego de que un sujeto la acosara.

Joven colombiana fue víctima de acoso en el Metro de Nueva York

En varios videos compartidos en su perfil de Instagram, la mujer narró que mientras viajaba en el tren de la gran manzana, un sujeto se le acerco y empezó a hacerle comentarios despectivos.

“Me acabo de llevar un susto aquí. Venía en el tren y un tipo me empezó a decir cosas, como acosarme y estaba siendo como muy despectivo”, aseguró.

Según su relato, el hombre, frente a todas las personas que se encontraban presentes, le habría lanzado comentarios referentes a sus piernas.

“Me dijo qué hermosas piernas y literal la gente se quedaba super callada, no decían absolutamente nada”, añadió.

Sujeto que acosó a joven colombiana tenía un objeto sospechoso

Confesó que se sintió angustiada cuando analizó al sujeto y se percató de que en su poder llevaba una especie de objeto contundente.

“Me asusté tanto porque le miré la mano y tenía como un palo filudo en la mano y yo dije, Dios mío, yo me tengo que bajar de este tren y me bajé. Es triste esto, no sé por qué siento que los trenes de Nueva York no son muy seguros y no recomiendo que una mujer ande sola en el tren la verdad”.

Cardona aseguró que decidió tomar el tren porque iba tarde para una conferencia que tenía y que su objetivo era evitar el tráfico de la ciudad, pero que tras lo sucedido se bajó en una estación diferente a la que le correspondía.

“Voy para una conferencia, para un trade show, pero creo que no fue la mejor decisión. Pasé un susto horrible. Decidí bajarme del tren y cambiarme de tren. Me bajé en una parada antes”, finalizó.