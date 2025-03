Exrehén Eli Sharabi asegura que Hamás se roba las ayudas humanitarias: "comen como reyes"

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Eli Sharabi, uno de los rehenes liberado por Hamás el 8 de febrero tras 491 días de cautiverio, relató la tortura, el hambre que sufrió y lo que pasa con las ayudas humanitarias que llegan a Gaza.

Eli fue secuestrado el 7 de octubre de 2023. Militantes de Hamás llegaron a su casa en el kibutz Be'eri donde vivía con su esposa Leanne y sus dos hijas adolescentes.

"El 7 de octubre, mi cielo se convirtió en un infierno (...) Los terroristas de Hamás invadieron y me separaron de mi familia. Para no volver a verlos nunca más".

Sharabi relató minuto a minuto cómo fue ese día. Dijo que tras escuchar sirenas, disparos y gritos, los terroristas llegaron a su puerta.

"Leanne y yo tomamos la decisión de no resistirnos. Esperamos poder salvar a nuestras hijas. Se abrió la puerta. Nuestro perro ladró y el terrorista abrió fuego. Leanne y yo nos lanzamos por encima de nuestras hijas, gritando para que los terroristas se detuvieran".

De repente, 10 terroristas estaban dentro de mi casa

Indicó que les quitaron los teléfonos y los separaron. Su esposa e hijas fueron llevadas a la cocina mientras a él lo sacaban de la vivienda.

“No sabía lo que les estaba pasando. Gritaba sus nombres y ellas gritaban el mío. Cuando me sacaron a rastras les grité a mis hijas: "¡Volveré!". Tenía que creerlo, pero esa fue la última vez que los vi. No sabía que debía haberles dicho adiós para siempre".

Le dije a Leanne que no tuviera miedo, pero este miedo era más grande que cualquier otro que haya sentido

Agregó que afuera parecía una zona de guerra. Recordó haber visto a más de 100 terroristas de Hamás grabándose y celebrando mientras masacraban a sus vecinos y amigos.

"Mi pedacito de cielo había desaparecido": rehén liberado por Hamás

Eli Sharabi fue sacado del kibutz Be'eri y trasladado a la frontera con Gaza. Afirmó que durante el camino fue golpeado en repetidas ocasiones. Luego, fue llevado a una mezquita.

"Tenía la cara hinchada y las costillas magulladas. Cuando llegamos a Gaza, una turba de civiles intentó lincharme".

Estuvo 52 días recluido en un apartamento amarrado de brazos y piernas, con poca comida y agua. "Las cuerdas me desgarraron la carne. Casi no me daban comida ni agua, y no podía dormir. El dolor era insoportable. A veces me desmayaba de dolor, solo para despertar con ese dolor una y otra vez".

El resto de su cautiverio permaneció bajo tierra, en uno de los túneles de Hamás, encadenado, golpeado y humillado. "Fui cautivo en la oscuridad, aislado del mundo por los terroristas (...) Me daban un trozo de pita al día. Quizás un sorbo de té. El hambre lo consumía todo. Me golpeaban. Me rompieron las costillas, pero no me importaba, solo quería un trozo de pan".

No puedo describir la agonía. Era un infierno

Relató que durante los 491 días de secuestro se aferró a la esperanza de regresar junto a su familia, sin embargo no fue así. El 8 de febrero fue liberado y recibido por su mamá y hermana. Cuando preguntó por su esposa e hijas se enteró de la verdad.

"Imaginé la vida que reconstruiríamos. Soñé con volver a ver a mi familia. Solo al regresar a casa, supe la verdad: mi esposa y mis hijas habían sido asesinadas por terroristas de Hamás el 7 de octubre".

Hamás comía muchas veces al día con la ayuda de la ONU delante de nosotros

En el Consejo de Seguridad de la ONU, Eli reveló que las ayudas internacionales enviadas a Gaza son robadas por los terroristas de Hamás.

"Como testigo presencial, vi lo que pasó con esa ayuda. Hamás la robó. Vi a terroristas de Hamás llevando cajas con los emblemas de la ONU y la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo) al túnel"

Docenas y docenas de cajas pagadas por su gobierno, alimentando a terroristas que me torturaron y asesinaron a mi familia

Añadió que Hamás comía muchas veces al día frente a los rehenes sin darles nada y pidió que acciones para que las ayudas lleguen realmente a quienes lo necesitan.

"Cuando hablen de ayuda humanitaria, recuerden esto: Hamás come como reyes mientras los rehenes mueren de hambre. Hamás roba a los civiles. Hamás impide que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan".