¿Cómo es el aislamiento durante un cónclave? Así respondió el cardenal emérito Rubén Salazar

El cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, será el único cardenal colombiano que estará participando en el cónclave para elegir al sustituto del papa Francisco. Sin embargo, no está solo en Roma, lo acompañan de los cardenales eméritos Rubén Salazar y Jorge Enrique Jiménez, quienes ya superaron la edad para participar en el mismo.

Ese es el caso de Rubén Salazar, quien es el más experimentado en este importante asunto para la iglesia católica. En rueda de prensa, tras ofrecer una misa la capilla de Santa Mónica de Roma en la jornada nacional de oración por la paz, dio detalles sobre cómo son los estrictos protocolos de la iglesia.

¿Cómo es el aislamiento durante el cónclave?

"Hay momentos de mucho diálogo. Estamos coartados del mundo exterior, pero no coartados entre nosotros mismos, entonces es una experiencia bonita porque se fortalece mucho el compartir entre los cardenales, es el momento de conocernos más".

"El estar coartado del mundo exterior es interesante en el sentido de que no haya presiones de ningún tipo desde afuera. Hoy en día eso no se da tanto, pero como el cónclave es una institución que viene desde hace siglos atrás, pues indudablemente en la Edad Media por ejemplo, era importante que no hubiera presiones externas".

¿Cómo es el proceso de votación en el cónclave?

"En consciencia no podamos decir 'yo estoy votando por fulano y por lo tanto los invito a que voten por él'; no, ese aspecto está claro. Cuando se deposita el voto, se jura frente al puesto final de que se votando por aquel que en consciencia considero que es el mejor candidato para guiar la iglesia".

"Es un voto secreto, no comparto con los demás por quien estoy votando y no hago campaña. Si es necesario se hace alguna pregunta, pero no diciendo es que yo voy a votar por ti, es otro tipo de convivencia".