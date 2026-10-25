¿Cómo habría logrado María Corina Machado regresar a Venezuela?

Con un cabello más corto, una gran sonrisa, su icónica camisa blanca y un jeans, María Corina Machado reapareció públicamente en Barquisimeto, estado Lara, en el occidente de Venezuela, tras su promesa de regresar al país.

Después de siete intentos fallidos por mar, aire y tierra para ingresar a su país, desde el pasado 27 de junio, ante presuntas presiones del régimen interino de Delcy Rodríguez, contra todo pronóstico, la líder opositora logró volver.

Este domingo 25 de octubre, sobre las 10:30 de la mañana, la nobel de paz confirmó su llegada al país, a través de su cuenta de X:

¿Qué se sabe de cómo logró regresar María Corina Machado a Venezuela?

De acuerdo con el corresponsal de la BBC en la Casa Blanca en Estados Unidos, David Alandete, María Corina Machado habría logrado volver a Veenzuela a través de un operativo de articulación diplomática, en el que, al parecer, participaría Estados Unidos.

Bajo esta versión, Alandete señala que Estados Unidos habría puesto en marcha un plan para el retorno de la nobel de paz, en medio de las negociaciones entre el régimen interino de Delcy Rodríguez y la delegación opositora liderada por Dinora Figuera.

El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que la llegada de la nobel de paz tiene incidencia del gobierno Trump: "Las condiciones que permiten el regreso seguro de la señora Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por Estados Unidos".

Hasta el momento, se desconoce el recorrido que permitió su retorno al país y el medio de transporte en el que logró ingresar.

Los intentos fallidos de María Corina Machado para llegar a Venezuela

El primer intento se registró el 27 de junio desde Virginia hacia Curazao, cuando el piloto recibió órdenes de no continuar el vuelo.

Dos días después, el 28 de junio, Machado intentó abordar un vuelo comercial desde Panamá hacia Caracas, pero la aerolínea recibió advertencias que impidieron su embarque.

Posteriormente, intentó ingresar por vía terrestre, aunque los detalles específicos de esta ruta se mantuvieron en reserva por razones de seguridad.

Los esfuerzos continuaron por vía marítima y aérea sin resultados positivos. El más reciente ocurrió el lunes 21 de septiembre, cuando Machado tenía todo preparado para abordar un barco desde Panamá hacia Venezuela, pero la embarcación reportó problemas en el motor momentos antes de zarpar.

Ese mismo día le cancelaron dos vuelos desde Panamá hacia Aruba y Curazao, a pesar de contar con un permiso diplomático otorgado por el gobierno de ese país.