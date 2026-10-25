Manchester United, en crisis: fue goleado en casa y quedó a un punto de zona de descenso

Manchester United volvió a vivir una tarde para el olvido en Old Trafford.

Este domingo 25 de octubre, el equipo dirigido por Michael Carrick cayó 3-0 ante Bournemouth por la octava jornada de la Premier League y quedó peligrosamente cerca de los puestos de descenso, en medio de una profunda crisis deportiva.

Manchester United fue goleado por Bournemouth en Old Trafford

El conjunto visitante aprovechó las dificultades defensivas del United para encaminar una victoria contundente. El brasileño Rayan abrió el marcador a los 38 minutos, tras rematar un cobro de tiro libre.

Poco después, Marcus Tavernier amplió la ventaja, al minuto 43, tras un error de Leny Yoro en defensa.

En el segundo tiempo, el brasileño Evanilson selló el 3-0 a los 71 minutos, aprovechando otra desatención defensiva y una salida fallida del arquero Senne Lammens.

La derrota provocó muestras de inconformidad entre los aficionados locales. Ni siquiera la decisión de Carrick de dejar a Bruno Fernandes en el banco de suplentes consiguió cambiar la dinámica de un equipo que sigue sin encontrar respuestas.

¿En qué posición quedó Manchester United en la Premier League?

Con este resultado, Manchester United ocupa la casilla 16 de la clasificación con siete puntos, apenas uno por encima de la zona de descenso. Además, acumula ocho encuentros consecutivos sin ganar entre todas las competiciones, una racha que aumenta la presión sobre Carrick.

El panorama se complicó todavía más después de la caída 4-1 ante Como por la Liga de Campeones, durante la misma semana. Ahora tendrá que prepararse para compromisos exigentes frente a Chelsea, Aston Villa y Liverpool.