Con mediación de los EE. UU., Israel y Líbano acuerdan iniciar conversaciones de paz

En su primer diálogo de alto nivel desde 1993, Israel y Líbano acordaron iniciar negociaciones directas, luego de que representantes de ambos países se reunieran el martes 14 de abril, en Washington.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, actuó como mediador del encuentro entre los embajadores de ambas naciones y calificó la jornada como una "oportunidad histórica" para poner fin a décadas de conflicto.

Según un portavoz del Departamento de Estado, las discusiones fueron "productivas" y concluyeron con el compromiso de las partes para encontrarse en un lugar y momento por definir.

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Hezbolá se opone a las conversaciones entre ambos países:

El optimismo diplomático, sin embargo, contrastó con la violencia en Oriente Medio, ya que Hezbolá rechazó las conversaciones y disparó cohetes contra más de una docena de localidades del norte de Israel, justo al inicio de la reunión.

Esta organización, aliada de Teherán, arrastró al Líbano al conflicto el pasado 2 de marzo, atacando a Israel, en represalia por los bombardeos que realizó junto a Estados Unidos en Irán.

Desde entonces, la ofensiva israelí ha dejado más de 2.000 muertos y un millón de desplazados en suelo libanés, una tragedia que el presidente de Líbano, Joseph Aoun, espera que termine con estos diálogos, calificándolos como el "comienzo del fin del sufrimiento del pueblo libanés".

Líbano pide autonomía sore su territorio, ocupado en el sur por Israel:

Tras el encuentro de más de dos horas, el embajador israelí Yechiel Leiter afirmó a la prensa que fue un "maravilloso intercambio" en el que descubrieron estar "en el mismo bando", unidos por la voluntad "de liberar al Líbano" de Hezbolá.

Por su parte, la embajadora libanesa, Nada Hamadeh Moawad, consideró la reunión "constructiva", aunque mantuvo una postura firme al exigir un alto el fuego inmediato y enfatizar en "la plena soberanía del Estado" sobre todo su territorio, considerando que las fuerzas israelíes aún ocupan sectores del sur del país.

La presión de la administración de Donald Trump por alcanzar un acuerdo entre ambos países surge ante el temor de que el conflicto fronterizo rompa el alto al fuego con Irán. Sin embargo, Israel condiciona un cese al fuego a la caída de Hezbolá.