Estados Unidos levantó sanciones contra el Banco Central de Venezuela

Este martes 14 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó una contundente decisión con respecto a Venezuela.

Las autoridades decidieron levantar las sanciones contra el Banco Central venezolano y tres entidades bancarias importantes: el Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

A través de la licencia 57 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), se autoriza la transacción de servicios financieros con estas empresas. En ese orden de ideas, se permite la creación de cuentas, acceso a préstamos o transferencias de fondos, cambios de divisas y demás servicios.

Sanciones permanecieron vigentes desde 2019

El Banco Central llevaba sancionado desde el 17 de abril de 2019. Para ese momento, se aseguró que estaba siendo un instrumento utilizado por Nicolás Maduro para saquear activos y enriquecer al régimen.

Aunque la medida no había cobijado las transacciones legales con tarjetas de débito y crédito, así como los servicios relacionados con la asistencia humanitaria. El levantamiento de las sanciones responde a los avances que se han logrado con el mandato interino de Delcy Rodríguez, posterior a la caída de Maduro.

La salida de Rodríguez de la lista Clinton y otras medidas

La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha cambiado con Rodríguez, a quien incluso sacaron de la lista Clinton, una de las sanciones más grandes. A nivel nacional, ha habido ajustes en la apertura del mercado petrolero con la inversión norteamericana.

De igual forma, se destaca la excarcelación de presos políticos y la búsqueda de acabar con la temida prisión de El Helicoide. Además, volvieron las relaciones diplomáticas, las cuales estaban rotas también desde 2019.

Rodríguez también ha tomado decisiones contundentes, como lo fue apartar de sus cargos a Alex Saab y Vladimir Padrino. Aunque en las últimas horas, anunció que este último estará a cargo del Ministerio de Agricultura.