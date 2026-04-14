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Más de 10 000 militares estadounidenses participan en bloqueo naval contra Irán

Durante las primeras 24 horas de la operación, ningún buque logró atravesar el bloqueo estadounidense.

Foto: AFP

Noticias RCN

abril 14 de 2026
12:36 p. m.
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Más de 10 000 marineros, infantes de marina y aviadores estadounidenses, junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aviones, participan en una operación militar destinada a bloquear el acceso marítimo a los puertos iraníes.

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La misión, anunciada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), busca impedir la entrada y salida de embarcaciones en las zonas costeras de Irán.

Durante las primeras 24 horas de la operación, ningún buque logró atravesar el bloqueo estadounidense. Seis embarcaciones mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas militares y dieron media vuelta para regresar a un puerto iraní en el golfo de Omán.

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Bloqueo aplicado a todas las naciones

Según CENTCOM, el bloqueo se está aplicando de manera imparcial contra buques de todas las banderas que intenten entrar o salir de los puertos iraníes, tanto en el golfo Arábigo como en el golfo de Omán.

La medida busca restringir el comercio marítimo iraní sin afectar el tránsito internacional hacia otros destinos.

Libertad de navegación en el estrecho de Ormuz

Las fuerzas estadounidenses subrayaron que la operación no interfiere con la navegación de buques que transitan por el estrecho de Ormuz hacia puertos no iraníes.

El objetivo, señalaron, es garantizar la libertad de navegación en aguas internacionales mientras se refuerza el cerco marítimo sobre Irán.

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