Con una demanda, estado de Illinois pretende frenar la llegada de efectivos de la Guardia Nacional a Chicago

El estado de Illinois pretende seguir los pasos del estado de Oregón para evitar, por medio de una demanda, que efectivos de la Guardia Nacional lleguen a Chicago los próximos días.

La idea parecía sencilla, luego de que, el fin de semana, un juez federal de Oregón emitiera dos órdenes que, de manera temporal, impiden que tropas de la Guardia Nacional se tomen Portland para “garantizar su seguridad” como ordenó el presidente Trump.

El republicano ha intentado replicar su método en ciudades y estados gobernados por demócratas, tras aplicar un piloto en Washington y conseguir que durante 11 días no se registraran homicidios, aunque esto suele ocurrir con frecuencia.

Sin embargo, la lucha de Illinois por mantener “su soberanía y el derecho al autogobierno" ha resultado más difícil de lo que esperaba el gobernador JB Pritzker.

Este lunes, la jueza a la que fue asignada la demanda se negó a emitir un fallo de manera inmediata. En su lugar, dijo que esperaría al jueves para analizar la respuesta del Gobierno Nacional.

Ni Illinois ni Chicago querrían que Trump intervenga:

El gobernador del estado, JB Pritzker, advirtió que los suyos han "sido objeto de violencia, intimidación y acoso", a manos de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que "han sembrado el miedo en nuestras comunidades, incluyendo, en particular, el miedo en los corazones de los ciudadanos estadounidenses. Trump y la violencia que han traído sus agentes nos han hecho menos seguros".

Y, por tanto, en la demanda, la Fiscalía General de Illinois señaló que “los estadounidenses, independientemente de dónde residan, no deberían vivir bajo la amenaza de ocupación por parte del Ejército de Estados Unidos, y menos aún por el simple hecho de que los dirigentes de su ciudad o estado estén en la mira del presidente”.

Y agregó: “Las acciones ilegales de la Administración Trump ya han causado y siguen causando un daño grave e irreparable a Illinois”.

Autoridades locales temen que la incursión de tropas de la Guardia Nacional aumente el disgusto de manifestantes, genere nuevas denuncias de abuso de la fuerza, persecución y afecte la economía del estado en sectores como el turismo:

“El despliegue de fuerzas militares por la Orden de Federalización para proteger al personal y los bienes federales de las ‘manifestaciones violentas’ que ‘están ocurriendo o es probable que ocurran’ representa exactamente el tipo de intromisión en el poder estatal que constituye el núcleo de la Décima Enmienda”.