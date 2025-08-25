Chicago responde con contundencia a amenazas de Trump de enviar tropas para controlar el crimen, como en Washington

Como en Washington, el presidente de los Estados Unidos ha sugerido que tropas de la Guardia Nacional y el Ejército estadounidense deberían tomarse ciudades como Baltimore y, más recientemente, Chicago.

El lunes, el republicano firmó un decreto para que el Pentágono "se asegure de que todas las Guardias Nacionales operando en Estados Unidos tengan los recursos, entrenamiento y organización requeridos, y estén disponibles para asistir a las fuerzas del orden federales, estatales y locales (...) en cuanto las circunstancias lo vuelvan necesario".

Además, en un discurso desde la Casa Blanca, insinuó: "Si vamos y entramos, resolvemos el tema de Chicago dentro de una semana (...) una semana sin delitos igual que lo logramos en D.C.”.

Ciudades a las que Trump ha amenazado con el despliegue de tropas son todas gobernadas por demócratas:

En respuesta a la iniciativa de Trump, el gobernador del estado de Illinois, J.B. Pritzker señaló que el presidente "quiere usar a las fuerzas armadas para ocupar una ciudad, castigar a quienes discrepan con él, y hacer maniobras políticas (...) Si esto sucediera en otro país, sin pudor lo estaríamos calificando de una apropiación peligrosa del poder ".

Y dejó en el aire: "Trump quiere mandar a tropas aquí, pregúntense por qué", luego de explicar que hay ciudades con gobiernos republicanos que tienen tasas de criminalidad mucho mayores a las de Chicago, Baltimore o Los Ángeles, donde ordenó otro despliegue este año.

De hecho, “la ciudad de los vientos”, como es conocida, redujo en un 31% los homicidios y en un 36% la violencia con armas de fuego, en lo que va del año, con respecto al 2024.

Alcalde de Chicago también cuestionó las declaraciones de Trump:

El alcalde de Chicago Brandon Johnson insistió en que "los hombres y mujeres valientes que se inscribieron para servir a su país en el Ejército no lo hicieron para ocupar ciudades estadounidenses", en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News.

Además, se reveló que las declaraciones de Trump sobre los 11 días que Washington estuvo sin registrar homicidios en agosto son imprecisas, debido a que es algo que ocurrió durante 16 días entre febrero y marzo del 2025, no hace años, como llegó a sugerir tras el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la capital estadounidense.