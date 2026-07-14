Millonaria indemnización fue entregada a escritora que señala a Trump de agresión sexual

La batalla legal entre Donald Trump y E. Jean Carroll ha cerrado el que podría ser su último capítulo con la confirmación de que el mandatario estadounidense efectuó el pago de una indemnización de 5,6 millones de dólares a la escritora.

El desembolso, revelado a través de un documento judicial este martes 14 de julio, se produce semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos sepultara las aspiraciones de la defensa de Trump al rechazar, a finales de junio, su último recurso de apelación contra la sentencia original de mayo de 2023.

El origen de este millonario cobro radica en la decisión de un jurado civil de nueve integrantes que, de forma unánime, declaró al político de 80 años responsable de los delitos de agresión sexual y difamación.

El dinero se mantendrá congelado durante un tiempo, generando intereses:

Roberta Kaplan, abogada y representante de la autora, celebró el fin de esta etapa mediante un comunicado de prensa en el que recordó el hito judicial de hace tres años y confirmó la transacción: "Hoy, nos complace informar que ella ha recibido la indemnización que el jurado le otorgó como resultado de ese veredicto".

Aunque el dinero ya está en posesión de Carroll, sus representantes legales aclararon que los fondos se destinarán a asegurar su jubilación, pero permanecerán temporalmente congelados. La estrategia de la exescritora de revistas consiste en mantener la suma guardada en una cuenta bancaria que genere intereses, a la espera de que el máximo tribunal de justicia desestime formalmente cualquier solicitud de reconsideración que el equipo legal del republicano intente interponer.

Trump se mantiene en que la víctima no era “su tipo”

Sobre el magnate pesan múltiples señalamientos de índole sexual por parte de otras mujeres, pero el proceso de Carroll destaca al haber avanzado con éxito hasta la etapa de juicio oral.

Durante las audiencias, la demandante subió al estrado para relatar pormenorizadamente cómo habría ocurrido la agresión en una tienda departamental a principios de la década de 1990.

Por el contrario, el expresidente optó por no comparecer ante el tribunal durante el primer juicio. Fuera de las salas de audiencias, el político utilizó los micrófonos de los medios de comunicación para descalificar a Carroll, catalogándola como una mujer "loca" y acusándola de haber inventado una "historia falsa" con el único fin de impulsar las ventas de sus libros.

Estas descalificaciones públicas terminaron resultando contraproducentes para el líder político, ya que el jurado determinó que sus palabras constituían una difamación directa, sumando esta conducta al veredicto de agresión sexual y fijando la millonaria multa como compensación por los daños causados. Hasta la fecha, Trump sostiene su inocencia y ha llegado a justificar su postura bajo el argumento de que la víctima "no era su tipo".