Pese al asesinato de colombiano en los operativos de control del ICE, Trump insiste que deben continuar

La directriz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de suspender los polémicos controles viales de la policía migratoria quedó bajo fuego cruzado. El presidente estadounidense, Donald Trump, desautorizó la medida de su propia administración y ordenó de manera tajante la continuidad de los retenes en las carreteras del país.

Esta enérgica reacción presidencial surge como respuesta directa a la ola de indignación provocada por los recientes fallecimientos de dos ciudadanos extranjeros —un colombiano y un mexicano— a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Trump insiste en mantener los operativos en vía:

A través de su plataforma Truth Social, el jefe de Estado defendió firmemente los operativos en vías al catalogarlos como "una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas" que posee la agencia federal.

En su pronunciamiento, Trump cerró la puerta a cualquier cambio de estrategia impulsado por sus contradictores políticos: "A la Izquierda Radical 'Dumócrata' le gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá bajo mi vigilancia".

La tensión institucional y diplomática se disparó tras registrarse dos incidentes fatales en los últimos días. El caso más reciente ocurrió el pasado lunes en el estado de Maine, donde un joven colombiano de 26 años, con permiso de trabajo y número de seguridad social, perdió la vida por disparos de un oficial de ICE.

Días antes, un ciudadano mexicano con amplia trayectoria de arraigo en Houston, Texas, falleció bajo circunstancias similares. De acuerdo con las versiones entregadas por las autoridades migratorias implicadas, en ambos escenarios los uniformados abrieron fuego argumentando que los sospechosos pretendieron escapar utilizando sus vehículos.

Gobiernos de Colombia y México reaccionan a la muerte de sus ciudadanos en territorio estadounidense:

Estas muertes provocaron cuestionamientos desde Latinoamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con dureza y calificó la muerte de su compatriota en Maine como un "asesinato".

Mientras, la administración mexicana reveló que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la cifra de sus connacionales muertos en medio de procesos de captura y expulsión asciende a 17 personas. Ante este panorama, el Gobierno de México oficializó la semana pasada que interpondrá demandas penales dentro del sistema judicial estadounidense contra las autoridades de ese país.