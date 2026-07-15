Seis mujeres denunciaron por violación a exdirectivo de una prestigiosa agencia de modelaje en París

Seis mujeres presentaron en París una denuncia penal contra Gérald Marie, exdirector para Europa de la reconocida agencia Elite, por los presuntos delitos de violación y trata de personas.

La acción judicial se suma a otra denuncia presentada semanas atrás por la exsupermodelo estadounidense Carré Otis, quien también acusa al exejecutivo de abusos sexuales cuando era menor de edad.

Mujeres denunciaron por violación a exdirectivo de una agencia de modelaje en París

Las seis denunciantes son mujeres de nacionalidad extranjera, en su mayoría estadounidenses, que decidieron acudir ante la justicia francesa con una denuncia acompañada de constitución de parte civil, mecanismo que busca impulsar formalmente la investigación judicial.

Según explicó su abogado, Mathias Darmon, las mujeres tienen entre 45 y 60 años y una de ellas era menor de edad cuando, presuntamente, ocurrieron los hechos denunciados.

¿Qué delitos le atribuyen al exdirectivo de Elite?

Las denunciantes acusan a Gérald Marie de los delitos de violación y trata de personas.

De acuerdo con las denuncias radicadas ante el Tribunal Judicial de París, el exdirectivo habría aprovechado durante años el poder y la influencia que tenía dentro de la agencia Elite para obtener relaciones sexuales forzadas con jóvenes modelos, algunas de ellas menores de edad en ese momento.

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Los documentos también destacan que los relatos de las denunciantes presentan versiones coincidentes sobre el presunto comportamiento del exejecutivo.

¿Qué relación tiene este caso con la denuncia de la exsupermodelo Carré Otis?

Las nuevas denuncias se conocen un mes después de que la exsupermodelo estadounidense Carré Otis, de 57 años, acudiera a la justicia francesa.

Otis aseguró que Gérald Marie la violó cuando tenía 17 años y también lo acusó de trata de personas.

Según su relato, los hechos habrían ocurrido a mediados de la década de 1980 en la residencia del entonces directivo de Elite, cuando este mantenía una relación con la supermodelo Linda Evangelista.

¿Qué respondió el exdirectivo de la agencia de modelaje acusado de violaciones?

A través de su abogada, Céline Bekerman, Gérald Marie negó de manera categórica todas las acusaciones.

La defensa sostuvo que estos señalamientos ya habían sido analizados durante una investigación adelantada por la Fiscalía de París.

Por ejemplo, en 2023, la Fiscalía de París archivó la denuncia presentada por la experiodista de la BBC Lisa Brinkworth. En ese caso, la investigación no avanzó porque, según determinó la justicia francesa, los hechos denunciados ya habían prescrito.

Sin embargo, las nuevas denuncias buscan que las autoridades abran un nuevo proceso judicial para esclarecer las acusaciones contra el exdirectivo de Elite.