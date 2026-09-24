Condenan a 20 años de prisión a exmonja por abusos sexuales contra niños sordos en Argentina

Un tribunal de Argentina condenó este jueves a 20 años de prisión a Kumiko Kosaka, una exmonja de 51 años, por su responsabilidad en cinco hechos de abuso sexual contra niños sordos que permanecían en el Instituto Próvolo, ubicado en la ciudad de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.

La sentencia se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia de Mendoza revocara en agosto la absolución que Kosaka había recibido en 2023. Tras esa decisión, el máximo tribunal provincial ordenó que un nuevo tribunal se encargara de dictar sentencia.

Kosaka fue declarada responsable de dos hechos de abuso sexual en calidad de partícipe y de otros tres como autora. La exreligiosa había dejado los hábitos después de que comenzaran a conocerse las denuncias relacionadas con el caso.

Permanecerá en libertad mientras avanzan las apelaciones

Aunque el tribunal impuso una pena de 20 años de prisión, Kosaka permanecerá en libertad debido a que todavía están pendientes recursos de apelación que habían sido presentados previamente.

Como parte de las medidas adoptadas tras la sentencia, las autoridades ordenaron que no pueda salir de Argentina ni de la provincia de Mendoza, además de establecer que deberá fijar domicilio en esa jurisdicción.

El fiscal Alejandro Iturbide, quien había solicitado una condena de 22 años, calificó la decisión como una forma de reparación para las víctimas.

“Se está haciendo una reparación de un daño muy grande”, manifestó el funcionario tras conocer la sentencia.

Diez años de proceso judicial

Ariel Lizarraga, padre de una de las víctimas, expresó su satisfacción por el resultado después de una década de litigio.

El padre señaló que, pese a los diferentes momentos que atravesó el proceso, finalmente se alcanzó la justicia que buscaban para su hija y para las demás víctimas del caso Próvolo.

El proceso judicial por los abusos en el Instituto Próvolo se remonta a varios años y ha involucrado a religiosos y trabajadores de la institución.

En el juicio realizado en 2019 fueron condenados los sacerdotes Horacio Corbacho, quien recibió una pena de 45 años de prisión, y el italiano Nicola Corradi, condenado a 42 años y medio y fallecido en 2021.

También fueron sentenciados el jardinero Armando Gómez, a 18 años, y el exmonaguillo Jorge Bordón, a 10 años.

En ese mismo proceso, Kosaka y otras ocho mujeres habían sido absueltas. Posteriormente, la decisión relacionada con la exreligiosa de origen japonés fue revisada y terminó siendo revocada.

El caso del Instituto Próvolo se convirtió en uno de los principales escándalos de abuso sexual infantil y encubrimiento relacionados con la Iglesia católica en Argentina.