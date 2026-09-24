CANAL RCN
Tendencias

“Los tenía olvidados”: Yeison Jiménez vuelve junto a Nico Hernández en su nueva colaboración

El joven cantante compartió un sentido mensaje tras lanzar la colaboración que logró grabar junto al caldense.

Foto: IG @nicohernandez
Foto: IG @nicohernandez

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
09:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yeison Jiménez vuelve a tomarse las listas de reproducción de sus más fieles fanáticos tras regresar con un nuevo lanzamiento póstumo. Esta vez lo hizo en compañía del cantante Nico Hernández con quien tuvo la oportunidad de grabar su primera canción a mediados del 2025 para finalmente lanzar la canción que, desde ya, se perfila como todo un éxito.

Por supuesto, la melodía ya ha generado amplias reacciones entre sus más fieles fanáticos ya que las redes sociales se han inundado de comentarios en donde se ha exaltado el legado del caldense y el amplio repertorio musical que logró dejar grabado en vida.

J Balvin encendió las redes al aparecer en las pasarelas de Milán, Italia
RELACIONADO

J Balvin encendió las redes al aparecer en las pasarelas de Milán, Italia

Así suena la nueva canción de Yeison Jiménez

‘Bandido retirado’ es el nombre de la colaboración que ya se encuentra disponible en todas las redes sociales. Al mejor estilo del “aventurero de Colombia”, en la melodía se habla sobre la reivindicación de un hombre al conocer al que sería el verdadero amor de su vida.

La canción, que dura un poco más de dos minutos, combina el estilo musical que llevó a Yeison Jiménez a ser el rostro más representativo del género regional y la dulce voz que ahora sumerge a Nico Hernández como uno de los talentos más prometedores de la industria.

“Qué regalo poder decir hoy que hay música nueva de Yeison. Hay momentos que, después de todo lo que ha pasado, se sienten todavía más especiales. Este es uno de ellos, volver a escuchar tu voz aventurero y saber que todavía desde donde estás nos das razones para sonreír.Hoy “Bandido Retirado” llega junto a @nicohernandez. Gracias, Nico, por compartir esta canción y por hacer parte de un momento que para nosotros significa muchísimo”, se lee en el perfil del caldense.

Karol G fue vista disfrutando de fiesta clandestina en un establecimiento en Nueva York
RELACIONADO

Karol G fue vista disfrutando de fiesta clandestina en un establecimiento en Nueva York

Sentido mensaje de Nico Hernández a Yeison Jiménez

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar entre sus fanáticos ya que cientos de usuarios han exaltado el trabajo que Yeison logró construir en vida y sus aportes para todo un género que hoy lo sigue honrando.

Por su parte, Hernández también compartió una sentida reflexión sobre la importancia de esta canción a nivel personal y profesional.

“Para mí desde hace años grabar con el Maestro Yeison era un sueño! Llevo en el alma esa tarde del 17 de julio de 2025 cuando el Maestro me escribió que tenía tiempo de grabar, que nos viéramos en 5ta estudio en Bogotá, fue una sesión espectacular. Aprendí mucho de su talento, su humildad, su carisma y su energía tan brutal”, aseguró el joven cantante.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Rock al Parque

Oficial: estos son los horarios por día de Rock al Parque 2026

Andrea Valdiri

Yaya Muñoz confesó su atracción por Andrea Valdiri: así le respondió la barranquillera

Cuidado personal

Barbie colombiana tuvo que extraerse el ácido hialurónico de sus labios: así quedó

Otras Noticias

Educación

Estudiantes donaron sus peluches y enviaron emotivas cartas a niños afectados por el terremoto

Más de 300 peluches y cartas escritas por estudiantes hacen parte de una iniciativa para acompañar a los niños damnificados por el sismo del pasado 10 de agosto.

James Rodríguez

Histórico de Nacional respaldó a James Rodríguez antes del clásico ante Millonarios

James Rodríguez recibió el respaldo de un histórico exjugador de Nacional.

ONU

Choque entre Netanyahu y Mamdani: el primer ministro israelí lo señala de antisemita en Nueva York

Icfes

Puntaje mínimo que necesitaría sacar en el Icfes para acceder a una beca universitaria

OMS

Métodos anticonceptivos masculinos: OMS acelera su llegada al mercado