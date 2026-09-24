“Los tenía olvidados”: Yeison Jiménez vuelve junto a Nico Hernández en su nueva colaboración

Yeison Jiménez vuelve a tomarse las listas de reproducción de sus más fieles fanáticos tras regresar con un nuevo lanzamiento póstumo. Esta vez lo hizo en compañía del cantante Nico Hernández con quien tuvo la oportunidad de grabar su primera canción a mediados del 2025 para finalmente lanzar la canción que, desde ya, se perfila como todo un éxito.

Por supuesto, la melodía ya ha generado amplias reacciones entre sus más fieles fanáticos ya que las redes sociales se han inundado de comentarios en donde se ha exaltado el legado del caldense y el amplio repertorio musical que logró dejar grabado en vida.

Así suena la nueva canción de Yeison Jiménez

‘Bandido retirado’ es el nombre de la colaboración que ya se encuentra disponible en todas las redes sociales. Al mejor estilo del “aventurero de Colombia”, en la melodía se habla sobre la reivindicación de un hombre al conocer al que sería el verdadero amor de su vida.

La canción, que dura un poco más de dos minutos, combina el estilo musical que llevó a Yeison Jiménez a ser el rostro más representativo del género regional y la dulce voz que ahora sumerge a Nico Hernández como uno de los talentos más prometedores de la industria.

“Qué regalo poder decir hoy que hay música nueva de Yeison. Hay momentos que, después de todo lo que ha pasado, se sienten todavía más especiales. Este es uno de ellos, volver a escuchar tu voz aventurero y saber que todavía desde donde estás nos das razones para sonreír.Hoy “Bandido Retirado” llega junto a @nicohernandez. Gracias, Nico, por compartir esta canción y por hacer parte de un momento que para nosotros significa muchísimo”, se lee en el perfil del caldense.

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Sentido mensaje de Nico Hernández a Yeison Jiménez

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar entre sus fanáticos ya que cientos de usuarios han exaltado el trabajo que Yeison logró construir en vida y sus aportes para todo un género que hoy lo sigue honrando.

Por su parte, Hernández también compartió una sentida reflexión sobre la importancia de esta canción a nivel personal y profesional.

“Para mí desde hace años grabar con el Maestro Yeison era un sueño! Llevo en el alma esa tarde del 17 de julio de 2025 cuando el Maestro me escribió que tenía tiempo de grabar, que nos viéramos en 5ta estudio en Bogotá, fue una sesión espectacular. Aprendí mucho de su talento, su humildad, su carisma y su energía tan brutal”, aseguró el joven cantante.