Estudiantes donaron sus peluches y enviaron emotivas cartas a niños afectados por el terremoto

La solidaridad de un grupo de estudiantes de Santa Marta se transformó en más de 300 peluches y cartas destinadas a niños afectados por el terremoto que sacudió a Colombia.

A través de la campaña ‘Un Abrazo Viajero desde Bureche’, los niños decidieron compartir objetos que tenían un valor emocional para ellos, acompañados de mensajes de cariño y aliento para quienes atraviesan las consecuencias de la emergencia.

El terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto dejó 364.672 familias y 778.281 personas damnificadas, además de 201.939 viviendas afectadas y 36.327 destruidas.

Frente a este panorama, la comunidad educativa decidió seguir ayudando a los más necesitados con elementos de primera necesidad y acciones enfocadas en el acompañamiento de los niños.

Peluches y cartas para acompañar a los niños damnificados

La iniciativa fue liderada por Bureche School Santa Marta, institución que, a través de su programa ‘Corazón Bureche’, movilizó a estudiantes, familias y colaboradores para recolectar ayudas materiales y emocionales dirigidas a las personas damnificadas en Pereira, Chocó y Cali.

En total, la jornada permitió reunir más de 1.000 ayudas, entre alimentos, productos de higiene y cuidado personal, ropa y juguetes. La recolección logró 519 paquetes de alimentos y bebidas, más de 160 productos de higiene, entre ellos pañales, más de 20 bolsas de ropa en buen estado y más de 300 peluches y cartas.

Uno de los componentes más significativos fue la participación directa de los estudiantes en la entrega de sus peluches. En varios casos, se trataba de juguetes con un significado especial para ellos, que decidieron compartir con otros niños como una manera de transmitir compañía y afecto en medio de la emergencia.

A los regalos se sumaron cartas escritas por los propios estudiantes. En ellas, iban emotivos mensajes de cariño y palabras de aliento para acompañar a los niños que han tenido que enfrentar las consecuencias materiales y emocionales del terremoto.

La mitad de los peluches ya inició su traslado hacia Cali. Las donaciones serán distribuidas posteriormente en Cali, Chocó y Pereira por la organización Amor en Acción, encargada de recibir y entregar las ayudas a las personas afectadas.

Una experiencia de solidaridad desde el colegio

Patrick Bauch, rector de Bureche School, explicó que la busca convertir valores como la empatía, la generosidad y el servicio en experiencias de aprendizaje para los estudiantes.

De acuerdo con el rector, la actividad permitió que las familias, los alumnos y los colaboradores se involucraran en la movilización de las ayudas y comprendieran que una comunidad puede convertirse en una red de apoyo durante una situación de emergencia.

Además de la campaña de los peluches, la institución recolectó alimentos, productos de higiene, pañales y prendas de vestir en buen estado. Estas ayudas fueron reunidas por las familias que decidieron sumarse a la iniciativa.