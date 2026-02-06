Hombre de la tercera edad que ganó la lotería invirtió todo su dinero en levantar un imperio de medicamentos falsificados

John Eric Spiby, de 80 años, podría pasar sus últimos días en prisión, luego de recibir una condena intramural de 198 meses, en el Reino Unido, por estar a la cabeza de un centro de producción de pastillas falsificadas para “tratar” la ansiedad.

En 2010, Spiby ganó un premio de 2,77 millones de euros (más de 12.100 millones de pesos colombianos al cambio de febrero de 2026) en la lotería, y los invirtió en maquinaria para la fabricación industrial de medicamentos falsificados.

La producción inició en su granja, pero, pronto, el negocio fue creciendo y tuvo que trasladarse, según el diario británico The Times, a un complejo más grande, bajo Nutra Inc como empresa fachada.

Spiby logró multiplicar su dinero en poco tiempo:

En la fabricación de medicamentos falsificados, que vendían en el mercado como si fuera Valium, trabajaban Spiby y otras tres personas, entre ellas su hijo, John Spiby Jr., encargado de las labores manuales en el proceso de producción.

Según la fiscal del caso, Emma Clarke, su modelo les permitió amasar una fortuna que podría ir de los 56 a los 322 millones de euros. En palabras del juez Nicholas Clark:

“A pesar de ganar la lotería (John Spiby padre), decidió continuar una vida dedicada al crimen, alejada de lo que hubieran sido unos años normales de jubilación”.

Autoridades advierten que el principal componente de las pastillas de los Spiby era el etizolam:

En su proceso de fabricación industrial, los Spiby utilizaban el etizolam, como componente principal; lo que encendió una alarma entre las autoridades; ya que, no solo es diez veces más fuerte que el diazepam, también suele encontrarse en el organismo de personas que murieron por el uso de drogas.

"El etizolam tiene mayor potencia como ansiolítico, pero menor letalidad que el diazepam (...) Los efectos adversos parecen estar relacionados principalmente con el uso de etizolam en pastillas de fabricación ilegal y ocurren casi exclusivamente en el contexto de toxicidad por combinación de fármacos", explica la National Library of Medicine, en su sitio web.