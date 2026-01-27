¿Cómo legalizarse en España? Requisitos y fechas clave del nuevo plan para migrantes

El Gobierno de España hizo oficial un nuevo decreto destinado a la regularización extraordinaria de personas extranjeras, una medida que impactará a más de medio millón de ciudadanos que actualmente residen en el país sin estatus legal.

La iniciativa, presentada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca simplificar los trámites burocráticos y responder a la realidad demográfica y laboral del territorio español.

Según la ministra Elma Saiz, el propósito de este procedimiento es otorgar seguridad jurídica y derechos fundamentales a quienes ya forman parte de la sociedad, pero carecen de documentación oficial.

Este cambio normativo llega tras un periodo de 20 años sin medidas de esta magnitud y responde a una Iniciativa Legislativa Popular que contó con el respaldo de organizaciones civiles, entidades religiosas y sectores empresariales.

¿Qué requisitos deben cumplir los extranjeros para la regularización en España?

Para acceder a este beneficio, los interesados deben acreditar su permanencia en España o su condición de solicitantes de protección internacional con fecha anterior al 31 de diciembre de 2025.

Además, se exige una estancia mínima de cinco meses previos a la solicitud y la ausencia de antecedentes penales.

La novedad técnica de este decreto radica en la flexibilidad para demostrar la permanencia. Los solicitantes podrán presentar una combinación de documentos públicos y privados, tales como:

Certificados de empadronamiento o contratos de arrendamiento.

Historiales médicos o asistencia a servicios sociales.

Justificantes de envío de remesas, un elemento clave para quienes no han podido acceder a contratos formales o registros oficiales.

Fechas para el proceso de solicitud y la autorización de trabajo en España

El calendario establecido indica que el plazo para radicar las peticiones iniciará en abril de 2026 y concluirá a finales de junio del mismo año. Una vez la solicitud sea admitida a trámite —proceso que tardará máximo 15 días—, el ciudadano extranjero quedará habilitado para trabajar de manera legal en cualquier sector económico del país.

Paralelamente, cualquier orden de expulsión administrativa o procedimiento de retorno quedará suspendido de inmediato.

La resolución favorable otorgará una autorización de residencia por un año. Al término de este periodo, el titular podrá solicitar una autorización ordinaria bajo el reglamento de extranjería vigente.

Adicionalmente, el decreto protege el núcleo familiar al incluir permisos de hasta cinco años para los hijos e hijas menores de los solicitantes, garantizando así su acceso pleno a servicios como la educación y la asistencia sanitaria.

¿Pueden viajar los migrantes que cumplan con los criterios del Gobierno de España?

El nuevo plan del Gobierno de España para regularizar a cientos de miles de migrantes permitirá que quienes accedan a este estatus puedan viajar fuera del país y regresar, siempre y cuando mantengan vigente su permiso de residencia y trabajo y respeten los plazos máximos de permanencia en el exterior que establece la ley de extranjería.

No se trata de una residencia permanente ni de la nacionalidad, pero sí otorga documentación legal suficiente para salir y volver a España sin perder automáticamente el derecho a residir y trabajar.

La medida beneficia principalmente a migrantes que ya vivían en España en situación irregular antes de la fecha límite fijada por el Gobierno, así como a algunos solicitantes de asilo y sus familiares directos, siempre que no tengan antecedentes penales graves.