Internacional

Llora la música: murió un legendario y reconocido cantante

La importante agrupación musical en la que hizo historia confirmó su deceso con un desgarrador comunicado.

febrero 06 de 2026
02:43 p. m.
Hay un luto profundo en la música debido a que en los últimos días murió un reconocido y legendario cantante de pop rock.

Charles ‘Chuck’ Negron, que era oriundo de Nueva York, Estados Unidos, y fue uno de los líderes y vocalistas de la banda Three Dog Night, partió de este plano terrenal el pasado 2 de febrero, a sus 83 años.

La noticia fue confirmada en las redes sociales de la mítica agrupación musical, mediante un sentido mensaje.

Este fue el post con el que Three Dog Night despidió a ‘Chuck’ Negron, el importante cantante de Estados Unidos

En el Instagram de Three Dog Night, se precisó que ‘Chuck’ Negron falleció en paz, en su casa, rodeado de sus seres más queridos.

“Hoy recibí la noticia de que mi excompañero de banda de Three Dog Night, ‘Chuck’ Negron, falleció pacíficamente en su casa. Cuando él dejó la banda hace 40 años, rara vez hablábamos y perdimos parte de ese tiempo. Hace cinco meses, su esposa Ami llamó para decirme que estaba muy enfermo y decidí que debería verlo”, se comenzó precisando.

“Cuando llegué a su casa, nos abrazamos, lloramos y compartimos muchas historias. En ese momento, nos dimos cuenta de cuánto tiempo se había perdido al no estar en la vida del otro. Fue un reencuentro hermoso y profundamente significativo. Siempre estaré agradecido por la música que hicimos juntos”, se concluyó.

Y es que, con ‘Chuck’ Negron como vocalista, Three Dog Night fue una de las bandas musicales más exitosas de la década de los 60 e, incluso, alcanzó a vender más de 60 millones de discos.

No obstante, unos años después, esa agrupación de la que hacía parte 'Chuck' Negron se disolvió y, finalmente, el cantante estadounidense terminó desenvolviéndose como solista.

¿Cuál fue la causa de la muerte de 'Chuck' Negron, el reconocido cantante de Estados Unidos?

De acuerdo con lo que se ha informado, a Chuck Negron le detectaron una insuficiencia cardíaca y una enfermedad pulmonar crónica obstructiva en el último tiempo.

Por lo tanto, su salud se fue deteriorando paulatinamente con el paso de los meses y, desafortunadamente, esos padecimientos apagaron su vida en los primeros días de febrero de 2026.

