Advierten que escena donde murió alias El Mencho fue contaminada: varias personas habían entrado a la cabaña

La investigación sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), continúa generando controversia en México luego de que la Fiscalía General de la República advirtiera sobre posibles irregularidades en el manejo del lugar donde se desarrolló el operativo.

De acuerdo con la entidad, el inmueble donde se encontraba el capo no pudo ser asegurado de manera inmediata, lo que habría permitido el ingreso de varias personas sin autorización y derivado en la alteración de la escena.

El operativo en el que murió el líder criminal se llevó a cabo el 22 de febrero en Tapalpa, municipio ubicado en el estado de Jalisco.

Advierten que escena donde murió alias El Mencho fue contaminada

Según explicó la Fiscalía mexicana, luego del operativo diversas personas ingresaron al inmueble sin estar facultadas para hacerlo, lo que habría afectado la preservación del lugar donde se encontraban posibles elementos de interés para la investigación.

Tras el operativo, diversas personas entraron al inmueble sin estar facultados para ello, lo que alteró y contaminó la escena.

Esta situación genera incertidumbre sobre los objetos que posteriormente fueron divulgados en medios de comunicación.

¿Cuáles fueron los elementos que hallaron en la escena del crimen de alias Mencho?

Tras conocerse la muerte de Oseguera, distintos reportes periodísticos publicaron imágenes del interior de la cabaña donde se resguardaba el capo, en las que se observaban varios objetos personales y documentos.

Entre los elementos que circularon en esas publicaciones se mencionaban presuntas nóminas con pagos a diferentes corporaciones policiales y a sicarios, además de artículos personales que habrían pertenecido al líder del CJNG.

Sin embargo, la Fiscalía señaló que debido a la posible contaminación del sitio no es posible confirmar si esos objetos realmente se encontraban en el lugar al momento del operativo.

En consecuencia, esta fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí.

Además, agregó que no se puede establecer si los elementos hallados fueron preservados siguiendo los protocolos legales correspondientes, lo que podría afectar su validez dentro de la investigación.

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer qué ocurrió exactamente en el inmueble y qué evidencia podrá ser utilizada dentro del proceso, luego de la advertencia sobre la contaminación de la escena.