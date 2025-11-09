CANAL RCN
Internacional

Potente explosión en Maracaibo arrasa con varias viviendas y deja numerosos heridos

30 casas de lata y madera fueron destruidas y otras 60 reportaron daños estructurales.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
09:01 p. m.
La tranquilidad de los habitantes del barrio Sur América, entre Maracaibo y San Francisco, se vio interrumpida sobre las 9:40 A.M. del jueves 11 de septiembre luego de que una fuerte explosión se registrara en una fábrica de juegos pirotécnicos, ubicada en la zona industrial.

El estruendo se sintió a dos kilómetros de distancia y, de acuerdo con la agencia EFE, 30 viviendas en condiciones precarias fueron destruidas y otras 60 reportan daños.

La nube de humo se vio tanto en San Francisco como en Maracaibo, y las explosiones continuaron escuchándose durante varios minutos por los petardos y la pólvora que se encontraban en la fábrica. de la que solo quedó el esqueleto de su estructura.

¿Cuántos heridos se registraron?

Reportes iniciales hablan de 23 heridos confirmados; sin embargo, un habitante del sector dijo a la agencia EFE que “los bomberos sacaron a alrededor de 50 personas" del lugar de la emergencia.

Quienes no lograron huir de la explosión, tuvieron que ser evacuados por los organismos de emergencia.

Katy Santodomingo, quien visitaba a su familia en el sector recordó como la fábrica "echaba fuego y humo por todas partes" y agradeció "a Dios porque todos estábamos despiertos, porque si hubiéramos estado dormidos, no estaríamos contando la historia”.

Una tragedia que, a sus 70 años, Inés Pirela logró sobrevivir, aunque con gran nerviosismo debido a que "fue como si la tierra temblara. Todo se movió".

¿Qué medidas tomaron las autoridades?

A través de un comunicado publicado en la tarje del jueves, el Ministerio del Interior informó que se inició una investigación para "esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes".

Y el gobernador del estado de Zulia, Luis Caldera dio a conocer que se tomó la decisión de suspender "el suministro de gas en todo el círculo donde está ubicada la empresa", para evitar explosiones secundarias.

