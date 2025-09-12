CANAL RCN
¿María Corina salió de Venezuela? Esto dijo el Comité Noruego del Nobel sobre la ceremonia

Se conoció la robusta agenda de la líder de la oposición venezolana en Noruega si logra llegar a la entrega de su Nobel de Paz.

diciembre 09 de 2025
08:49 p. m.
Crece la expectativa ante la posible llegada de María Corina Machado a Oslo, Noruega, donde recibirá el premio Nobel de Paz por su lucha por una Venezuela libre.

En Noruega, María Corina Machado tiene una agenda intensa, en caso de concretarse su llegada este miércoles 10 de diciembre. El día jueves, el primer ministro noruego la espera en su despacho, en la sede del gobierno y luego será recibida en el parlamento noruego para recibir homenajes por parte de la política y de la sociedad del país que le otorgó el premio Nobel.

Hay varias actividades programadas una vez que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz, el Comité Noruego confía en que se realizará la entrega del premio con su presencia.

¿Qué dijo el Comité Noruego de la eventual llegada de MCM a Oslo?

La organización de los Premios Nobel confirmó que en una corta comunicación con la opositora venezolana que permanece desde hace más de un año en la clandestinidad, le aseguró que estaría presente en la ceremonia, junto a una serie de invitados especiales.

Aunque este martes 9 de diciembre Machado tenía pautada una rueda de prensa, no llegó y la misma fue cancelada. Sin embargo, el Comité Noruego aseguró que:

La ceremonia mañana se dará como estaba pautada.

¿Quiénes acompañarán a MCM en la entrega del Nobel de Paz?

La comitiva que acompañará a María Corina Machado ya llegó a Oslo. Está encabezada por el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Durante su llegada a la capital noruega, Noticias RCN habló con Magali Meda, activista venezolana:

Este reconocimiento que le hacen a María Corina es un reconocimiento a una labor bien hecha porque se hizo de la mano del ciudadano respetando profundamente el derecho soberano de lo que es elegir y tener en las manos las pruebas para demostrar el triunfo real de la democracia y la alternabilidad.

Asimismo, Marcel Granier, reconocido periodista, abogado venezolano y presidente del canal RCTV, dijo que el país ha estado buscando soluciones pacíficas a los años de tiranía: “Venezuela ha soportado 27 años de esta tiranía buscando violencia, provocando todo el tiempo y el país ha respondido con soluciones pacíficas y constructivas".

Todos esperan ver a María Corina Machado recibir su galardón, ese que dedicó al pueblo venezolano.

