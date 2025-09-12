Este sería el plan de María Corina Machado si Nicolás Maduro deja el poder: EE. UU. lo analiza

La atención del planeta ha vuelto a estar centrada en María Corina Machado. Hay incertidumbre sobre su posible presencia en Oslo para recibir el Nobel de la Paz.

La organización del Nobel asegura que Machado “mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”. Ella es la líder de la oposición más fuerte en Venezuela.

¿María Corina Machado irá a Oslo?

No se tiene información sobre su paradero, aunque la propia entidad aseguró que iba a estar presente el miércoles 10 de diciembre para la entrega del reconocimiento. Aunque, la rueda de prensa del día anterior se canceló.

Paralelamente, también hay intriga acerca de la presión que ha ejercido Estados Unidos sobre Venezuela. El Gobierno de Donald Trump ha sido tajante con respecto al régimen de Nicolás Maduro.

La charla que tuvo el líder del régimen con Trump el viernes 21 de noviembre puso sobre la mesa una posibilidad: la salida de Maduro. Al parecer, el venezolano habría dicho que podía renunciar bajo condiciones; pero sin ser aceptadas por el republicano.

Inclusive, varios medios revelaron que supuestamente el empresario brasileño Joesley Batista viajó a Caracas para pedirle la dimisión. Años atrás, su empresa JBS tuvo un negocio relacionado con la venta de carne y pollo.

La transición propuesta por Machado

En las últimas horas, The Washington Post reveló que Machado tendría un plan de transición, el cual propondría crear “grupos de trabajo que estabilicen el país en las primeras 100 horas y 100 días tras la salida de Maduro”. Para el primer año, se desarrollarían elecciones. Estados Unidos estaría analizando la posibilidad.

Con respecto a las fuerzas militares, habría una purga limitada. El medio norteamericano señaló que el 20% de los oficiales son irredimibles. El restante estaría en contra de Maduro o no tendría afinidad política.

Hay incertidumbre por el paradero de Machado. Se espera que llegue a la capital noruega, pero el viaje es complejo. La rueda de prensa cancelada podría hacerse el día siguiente, siendo la antesala del galardón.