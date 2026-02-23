CANAL RCN
Colombia

Registraduría valida bolígrafos para elecciones legislativas y consultas presidenciales del 8 de marzo

Los asistentes realizaron marcaciones en las tarjetas electorales de Senado, Cámara y consulta utilizando bolígrafos con tinta de color negro y morado.

Foto: Registraduría

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
05:31 p. m.
La Registraduría Nacional del Estado Civil adelantó este lunes una prueba técnica para verificar y validar el funcionamiento de los bolígrafos que se dispondrán para las elecciones de Congreso de la República y las consultas de las agrupaciones políticas tanto en Colombia como en el exterior.

Durante el ejercicio, los asistentes realizaron marcaciones en las tarjetas electorales de Senado, Cámara y consulta utilizando bolígrafos con tinta de color negro y morado.

Posteriormente, se aplicaron diferentes elementos como agua, alcohol, thinner, borrador, fuego con encendedor y aire caliente con secador de cabello a distintas temperaturas. En todos los casos, la tinta permaneció intacta en las tarjetas electorales.

Autoridades desmienten rumores sobre la desaparición de la tinta

“Con este ejercicio que adelantamos en presencia de las diferentes autoridades se desmienten los mitos que circulan en redes sociales y generan zozobra en época electoral, como la desaparición de la tinta de las marcaciones realizadas por los ciudadanos en las tarjetas electorales”, sostuvo Jaime Hernando Suárez, delegado en lo Electoral. Añadió que los votantes pueden marcar las tarjetas con su propio bolígrafo sin inconvenientes.

Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia), quien participó en la prueba con la tarjeta electoral de Senado Circunscripción Nacional, afirmó que “con estas pruebas lo que se puede señalar es que la tinta no se borra, no traspasa la tarjeta electoral y tampoco la mancha, porque después de cada una de estas pruebas se hizo el respectivo doblado de la tarjeta para ver cuál era el efecto que se tenía sobre la tinta”.

Transparencia y confianza en el proceso electoral

La Registraduría Nacional anunció que esta misma prueba técnica se repetirá el miércoles 25 de febrero con representantes de las agrupaciones políticas, como parte de las acciones para garantizar la transparencia e integridad de las elecciones.

