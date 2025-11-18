CANAL RCN
Internacional

Congreso de Estados Unidos vota a favor de publicar documentos del caso Jeffrey Epstein

El caso de Epstein ha hecho eco en la opinión pública, principalmente por las figuras que habrían tenido relaciones de amistad con el empresario.

Caso Epstein.
Caso Epstein. Foto: AFP.

Noticias RCN

AFP

noviembre 18 de 2025
06:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 18 de noviembre se dio una importante decisión en Estados Unidos. El Congreso aprobó un proyecto con el fin de hacer públicos los documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

Trump acusa a los demócratas de querer relacionarlo a la fuerza con Epstein y pidió que el FBI investigue sus vínculos con Clinton
RELACIONADO

Trump acusa a los demócratas de querer relacionarlo a la fuerza con Epstein y pidió que el FBI investigue sus vínculos con Clinton

La votación fue unánime y con esta decisión, el Departamento de Justicia deberá dar a conocer documentos del expediente que eran clasificados. La información de este material corresponde a la investigación, tanto de los crímenes cometidos por Epstein como de su extraña muerte.

¿Departamento de Justicia podrá no revelar cierta información?

Los papeles entonces incluyen información de Ghislaine Maxwell (pareja de Epstein que está condenada), registros de los viajes y todos los nombres que alguna vez hayan tenido vínculos con el empresario.

Si bien la orden radica sobre el Departamento de Justicia, este también puede retener determinada información, principalmente aquella relacionada con los datos personales de las víctimas o detalles que puedan afectar las pesquisas que se han ido adelantando.

En la década de los 90, Epstein era un famoso empresario que se reunía con las más altas esferas en Estados Unidos. A medida que han pasado los años, se han revelado fotografías que muestran los encuentros.

Presidente Trump ha negado supuestos vínculos con Epstein

Sin embargo, todo cambió cuando se supo que estuvo detrás de una red de abuso sexual de menores. En julio de 2019 fue arrestado luego de que se constatara una extensa lista de víctimas.

Donald Trump habló con Gianni Infantino sobre cambiar algunas sedes para el Mundial 2026
RELACIONADO

Donald Trump habló con Gianni Infantino sobre cambiar algunas sedes para el Mundial 2026

El caso tuvo un giro el 10 de agosto del mismo año. Las autoridades encontraron a Epstein muerto en su celda. La principal hipótesis se centró en un posible suicidio.

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha sido cuestionado por el contacto que décadas atrás habría tenido con Epstein, pero siempre ha negado cualquier relación.

El domingo 16 de noviembre, el mandatario le dijo a los republicanos de la Cámara que debían votar a favor de la publicación de los documentos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Reconocido periodista murió tras sufrir una larga enfermedad: así se confirmó su muerte en vivo

Suecia

Alto ejecutivo de Saab habló sobre compra de aviones Gripen por Colombia: “Alianza duradera”

Brasil

Corte Suprema de Brasil condenó a militares por complot para asesinar a Lula da Silva

Otras Noticias

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría pide al MinEducación aclarar cómo va la investigación contra universidad que tituló a Juliana Guerrero

A raíz de una serie de denuncias, la cartera de Educación abrió una investigación administrativa contra la Fundación Universitaria San José.

Luis Díaz

Vincent Kompany se quedó a punto de fichar competencia para Luis Díaz: revelaron llamada

Una figura de LaLiga manifestó que estuvo a punto de ir al Bayern Múnich al inicio de esta temporada.

Nicolás Maduro

"Estará encerrado": Mhoni Vidente reveló la predicción que está relacionada con Nicolás Maduro y se cumpliría muy pronto

Baloto

Procuraduría abrió indagación a Coljuegos por cambios en reglas y tarifas de Baloto

Cuidado personal

Los beneficios del hábito diario de consumir aguacate para la salud