Congreso de Estados Unidos vota a favor de publicar documentos del caso Jeffrey Epstein
El caso de Epstein ha hecho eco en la opinión pública, principalmente por las figuras que habrían tenido relaciones de amistad con el empresario.
Noticias RCN
AFP
06:56 p. m.
Este martes 18 de noviembre se dio una importante decisión en Estados Unidos. El Congreso aprobó un proyecto con el fin de hacer públicos los documentos relacionados con Jeffrey Epstein.
La votación fue unánime y con esta decisión, el Departamento de Justicia deberá dar a conocer documentos del expediente que eran clasificados. La información de este material corresponde a la investigación, tanto de los crímenes cometidos por Epstein como de su extraña muerte.
¿Departamento de Justicia podrá no revelar cierta información?
Los papeles entonces incluyen información de Ghislaine Maxwell (pareja de Epstein que está condenada), registros de los viajes y todos los nombres que alguna vez hayan tenido vínculos con el empresario.
Si bien la orden radica sobre el Departamento de Justicia, este también puede retener determinada información, principalmente aquella relacionada con los datos personales de las víctimas o detalles que puedan afectar las pesquisas que se han ido adelantando.
En la década de los 90, Epstein era un famoso empresario que se reunía con las más altas esferas en Estados Unidos. A medida que han pasado los años, se han revelado fotografías que muestran los encuentros.
Presidente Trump ha negado supuestos vínculos con Epstein
Sin embargo, todo cambió cuando se supo que estuvo detrás de una red de abuso sexual de menores. En julio de 2019 fue arrestado luego de que se constatara una extensa lista de víctimas.
El caso tuvo un giro el 10 de agosto del mismo año. Las autoridades encontraron a Epstein muerto en su celda. La principal hipótesis se centró en un posible suicidio.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha sido cuestionado por el contacto que décadas atrás habría tenido con Epstein, pero siempre ha negado cualquier relación.
El domingo 16 de noviembre, el mandatario le dijo a los republicanos de la Cámara que debían votar a favor de la publicación de los documentos.