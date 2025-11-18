CANAL RCN
Donald Trump habló con Gianni Infantino sobre cambiar algunas sedes para el Mundial 2026

Donald Trump quiere cambiar algunas sedes de EE.UU. para el Mundial 2026: las insinuaciones que mencionó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Donald Trump con Infantino, presidente FIFA
Foto: AFP

noviembre 18 de 2025
08:53 a. m.
Una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, puso en alerta a las ciudades que se preparan para albergar partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El mandatario estadounidense sugirió que podría solicitar a la FIFA reubicar encuentros si percibe altos índices de criminalidad o falta de cooperación de los alcaldes.

Donald Trump insiste en cambiar algunas sedes del Mundial de Fútbol

El encuentro, celebrado con Infantino al lado, sirvió de plataforma para que Trump reiterara sus advertencias previas a las ciudades anfitrionas, muchas de ellas gobernadas por figuras del Partido Demócrata.

El presidente estadounidense dejó claro que la continuidad de los partidos en ciertas localidades está supeditada a la disposición de sus alcaldes y gobernadores.

Trump utilizó ciudades como Los Ángeles y Boston para ejemplificar sus preocupaciones, vinculando la celebración de los partidos con problemáticas de seguridad y política local.

"Los gobernadores van a tener que comportarse. Los alcaldes van a tener que comportarse", declaró Trump, refiriéndose a California. El mandatario señaló que la ciudad enfrenta un "alto índice de criminalidad" y una gestión ineficaz ante desastres.

Si vemos que hay algún problema en Seattle, donde tienen una alcaldesa muy liberal/comunista… le diremos: ‘Gianni, ¿puedo decir que lo trasladaremos?

No obstante, ofreció la colaboración del Gobierno federal: "Si quieren ayuda durante esto, me encantaría enviar a la Guardia Nacional o a quien sea necesario para ayudarlos".

El presidente vinculó la posibilidad de un cambio de sede con la prevención de problemas: "Si creemos que va a haber crimen, si somos obstruidos por el gobernador... si hay siquiera una señal de un problema, queremos entrar antes de que ocurra el problema".

En términos concretos, el mandatario fue directo al decirle a Infantino que, de haber "alguna señal de problemas", pediría que los partidos se movieran a otra ciudad, insistiendo en que "tenemos muchas ciudades que les encantaría tenerlo".

La postura de Gianni Infantino ante las advertencias de Trump de cambiar sedes del Mundial

Ante la solicitud directa de Trump de mover partidos, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mantuvo una postura de cautela, enfocándose en la prioridad de la seguridad sin dar un respaldo entusiasta al presidente. Infantino recalcó que "la seguridad es la prioridad número uno para una Copa Mundial exitosa", y expresó su confianza en Estados Unidos como anfitrión.

El líder de la FIFA confirmó la existencia de un grupo de trabajo conjunto entre la organización deportiva y el Gobierno estadounidense. "Debemos garantizar que todos los seguidores que vengan del extranjero o que estén aquí puedan vivir una celebración de unión, del deporte", puntualizó Infantino.

