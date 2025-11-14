Trump acusa a los demócratas de querer relacionarlo a la fuerza con Epstein y pidió que el FBI investigue sus vínculos con Clinton

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, explotó este martes contra los demócratas en su red Truth Social por las recientes revelaciones de los miembros del partido que forman parte del Comité de Supervisión de la Cámara, con correos en los que el depredador sexual y empresario Jeffrey Epstein lo menciona:

“Los demócratas están haciendo todo lo posible, con todas sus fuerzas, para impulsar de nuevo el engaño de Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia publicó 50.000 páginas de documentos, para desviar la atención de todas sus malas políticas y derrotas, especialmente del bochornoso cierre del gobierno, donde su partido está en completo desorden y no tiene ni idea de qué hacer”.

El republicano, que mantuvo una relación cerca con Epstein entre la década de los 80 y los primeros años de la década de los 2.000, se mostró furioso e indició que lo quieren vincular a la fuerza con un hombre que se habría relacionado con otros presidentes, muchos de ellos demócratas:

“Algunos republicanos débiles han caído en sus garras porque son blandos e ingenuos ¡Epstein era demócrata, y es problema de los demócratas, no de los republicanos! Pregúntenle a Bill Clinton, Reid Hoffman y Larry Summers sobre Epstein; ellos lo saben todo sobre él. No pierdan el tiempo con Trump ¡Tengo un país que gobernar!”

Trump pidió que se investiguen los vínculos de Epstein con otros mandatarios:

Más adelante, también en Truh Social, el presidente solicitó formalmente al FBI y al Departamento de Justicia que investiguen dichos vínculos, en un momento en el que la oposición insiste en que deberían revelarse los archivos secretos de Epstein:

“Ahora que los demócratas están utilizando la farsa de Epstein, que involucra a demócratas, no a republicanos, para intentar desviar la atención de su desastroso cierre del gobierno y todos sus demás fracasos, solicitaré a la Fiscal General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué ocurría entre ellos y él”.

De acuerdo con el mandatario, ni los correos en los que parece mencionarlo ni la supuesta carta de cumpleaños que habría enviado al depredador sexual en 2003 por su cumpleaños son reales y advirtió:

“Este es otro caso de la trama rusa, con todas las señales apuntando a los demócratas. Los registros demuestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su "isla" ¡Estén atentos!”.