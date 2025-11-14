CANAL RCN
Internacional

Trump acusa a los demócratas de querer relacionarlo a la fuerza con Epstein y pidió que el FBI investigue sus vínculos con Clinton

De acuerdo con el mandatario, ni los correos en los que parece mencionarlo ni la supuesta carta de cumpleaños que habría enviado al depredador sexual en 2003 son reales.

Foto: montaje realizado con imñagenes de la AFP
Foto: montaje realizado con imñagenes de la AFP

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
02:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, explotó este martes contra los demócratas en su red Truth Social por las recientes revelaciones de los miembros del partido que forman parte del Comité de Supervisión de la Cámara, con correos en los que el depredador sexual y empresario Jeffrey Epstein lo menciona:

“Los demócratas están haciendo todo lo posible, con todas sus fuerzas, para impulsar de nuevo el engaño de Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia publicó 50.000 páginas de documentos, para desviar la atención de todas sus malas políticas y derrotas, especialmente del bochornoso cierre del gobierno, donde su partido está en completo desorden y no tiene ni idea de qué hacer”.

Correos de Epstein revelarían que Trump “pasó horas” en su casa junto a una víctima de trata de personas
RELACIONADO

Correos de Epstein revelarían que Trump “pasó horas” en su casa junto a una víctima de trata de personas

El republicano, que mantuvo una relación cerca con Epstein entre la década de los 80 y los primeros años de la década de los 2.000, se mostró furioso e indició que lo quieren vincular a la fuerza con un hombre que se habría relacionado con otros presidentes, muchos de ellos demócratas:

“Algunos republicanos débiles han caído en sus garras porque son blandos e ingenuos ¡Epstein era demócrata, y es problema de los demócratas, no de los republicanos! Pregúntenle a Bill Clinton, Reid Hoffman y Larry Summers sobre Epstein; ellos lo saben todo sobre él. No pierdan el tiempo con Trump ¡Tengo un país que gobernar!”

Trump pidió que se investiguen los vínculos de Epstein con otros mandatarios:

Más adelante, también en Truh Social, el presidente solicitó formalmente al FBI y al Departamento de Justicia que investiguen dichos vínculos, en un momento en el que la oposición insiste en que deberían revelarse los archivos secretos de Epstein:

“Ahora que los demócratas están utilizando la farsa de Epstein, que involucra a demócratas, no a republicanos, para intentar desviar la atención de su desastroso cierre del gobierno y todos sus demás fracasos, solicitaré a la Fiscal General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué ocurría entre ellos y él”.

Tras conseguir un permiso, estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein de la mano será reinstalada en cercanías al capitolio
RELACIONADO

Tras conseguir un permiso, estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein de la mano será reinstalada en cercanías al capitolio

De acuerdo con el mandatario, ni los correos en los que parece mencionarlo ni la supuesta carta de cumpleaños que habría enviado al depredador sexual en 2003 por su cumpleaños son reales y advirtió:

“Este es otro caso de la trama rusa, con todas las señales apuntando a los demócratas. Los registros demuestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su "isla" ¡Estén atentos!”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Nicolás Maduro recibió empujones y puñetazos en medio de marcha: los describió como "actos de amor"

Estados Unidos

Con la llegada del portaviones más grande del mundo, EE. UU. comenzará la operación Lanza Sur contra el narcotráfico en la región

Google

Disputa entre Google y la Unión Europea por los servicios de publicidad: estos son los detalles

Otras Noticias

Cauca

“No tengo información de amenazas en mi contra”: Temístocles Ortega tras ataque en Cauca

El carro donde se movilizaba el senador Tesmistócles Ortega sufrió un ataque con arma de fuego en el sector de El Túnel, antes de llegar a Popayán.

Millonarios

Millonarios anunció oficialmente su primer refuerzo: llega el 'Científico del Gol'

Así presentó Millonarios su primer refuerzo de cara al 2026. Carlos Darwin Quintero firmó con los albiazules.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo zodiacal hoy 14 de noviembre de 2025

Tecnología

Dan a conocer ranking de contraseñas más usadas e inseguras de 2025: aseguran que son fáciles de hackear

Contenido Patrocinado

¿Cuál es la mejor hora para comer arroz?