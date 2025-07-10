Consejera asesorada por comunidades cristianas pide que regresen las terapias de conversión en Colorado, EE. UU.

La Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó este martes argumentos que pretenden modificar las leyes estatales sobre identidad de género y orientación sexual y piden “analizar” la constitucionalidad de una ley de Colorado que prohíbe las “terapias de conversión” en menores de edad que se sienten atraídos por personas de su mismo género.

La normativa, vigente desde 2019, impide a los profesionales de salud mental intentar modificar la orientación sexual o identidad de género de menores. Sin embargo, Kaley Chiles, consejera licenciada en salud mental, llevó el caso ante el máximo tribunal al considerar que dicha prohibición vulnera su derecho a la libertad de expresión, protegido por la Primera Enmienda.

“Chiles simplemente anima a sus pacientes a alcanzar sus metas. Analiza los conceptos de identidad, comportamiento y atracción y cómo se interrelacionan”, argumentó su abogado James Campbell, representante del grupo cristiano Alliance Defending Freedom. Según su defensa, la ley estatal impide a profesionales como Chiles tratar a jóvenes que, supuestamente, llegan a su consultorio de manera voluntaria.

Terapías de conversión no tienen sustento científico y pueden generar problemas de identidad:

De otro lado, la representante legal del estado, Shannon Stevenson, explicó que “todas las teorías que sustentan la terapia de conversión han sido desacreditadas” y que no existe ningún respaldo científico serio que valide estos métodos.

Y advirtió a la corte, de mayoría conservadora, sobre las consecuencias emocionales que pueden enfrentar los menores expuestos a tales prácticas. “Los daños surgen cuando se le dice a un joven que puede cambiar esta característica innata de sí mismo, lo intenta una y otra vez, y fracasa (…) Luego siente vergüenza y esto arruina sus relaciones familiares”, precisó.

Europa y 20 estados de los EE. UU. le han dicho “no” a las terapias de conversión:

Al menos 20 estados de los EE. UU. han prohibido las terapias de conversión, al igual que gran parte de Europa, y organizaciones como la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y la Asociación Estadounidense de Psicología se oponen firmemente a su uso. No obstante, este caso podría reabrir el debate nacional, con una Corte de mayoría conservadora (6-3).

Este es el primer tema social sensible que el tribunal aborda en su nuevo periodo de sesiones. La decisión final se espera para junio de 2026.