Irán se fue de frente contra Trump y abandona el sorteo del Mundial 2026: ¿Por qué?

A pocos días del sorteo del Mundial 2026, un nuevo capítulo político sacude la antesala de la Copa del Mundo. Irán anunció que no enviará a su delegación al evento previsto en Washington D. C., el próximo 5 de diciembre, luego de que Estados Unidos negara el ingreso a varios de sus representantes.

Irán no asistirá al sorteo del Mundial en Washington

La Federación Iraní de Fútbol confirmó que notificó a la FIFA su decisión de no asistir al sorteo, argumentando que el acceso restringido a sus funcionarios impide una participación legítima en los actos previos al campeonato.

Según reportes de la prensa local, entre los afectados está el propio presidente de la federación, Mehdi Taj, quien habría sido rechazado bajo las políticas migratorias impuestas por la administración estadounidense.

Taj aseguró que la medida contradice el carácter global del fútbol y que la FIFA debe intervenir para exigir condiciones equitativas para todas las delegaciones.

Aunque algunos miembros del equipo técnico sí obtuvieron el permiso de ingreso, Teherán optó por retirarse completamente del evento como señal de protesta.

Tensión diplomática en pleno camino al Mundial 2026

Las restricciones no son nuevas. En meses recientes, el Gobierno de Estados Unidos aplicó normas más estrictas para ciudadanos de países incluidos en su lista de vigilancia migratoria, entre ellos Irán, Yemen, Somalia y Libia. Estas mismas disposiciones ya habían provocado incidentes durante competencias previas.

La situación abre un debate internacional sobre la capacidad de la sede mundialista para garantizar igualdad de condiciones a todos los participantes.

Incluso otras selecciones, como Haití clasificada desde la ronda de CONCACAF, podría enfrentar obstáculos similares si parte de su delegación se ve afectada por las mismas reglas.

Por ahora, la FIFA no ha anunciado medidas concretas, aunque ha iniciado diálogos con ambas partes para evitar que el escenario político comprometa la logística del torneo, que se disputará del 11 de junio al 18 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La controversia se suma a las tensiones ya existentes y anticipa un Mundial marcado no solo por el fútbol, sino también por decisiones diplomáticas que podrían seguir escalando en los próximos meses.